Durante 2008, ambas estrellas protagonizaron la telenovela "Secretos del Alma"; se trata de los actores Ivonne Montero y Humberto Zurita, quienes trabajaron para TV Azteca en una producción mexicana en la que la actriz aseguró recientemente que fue violentada por el histrión, y ante las confesiones, así reaccionó el también intérprete de "La Reina del Sur".

La actriz revivió el pasado en una reciente confesión para "Sale el Sol", el matutino de Grupo Imagen Televisión, durante una charla en la que aseguró que pese a ser la protagonista de dicho melodrama producido por Fides Velasco en asociación con Venevisión Internacional, que fue el remake de la telenovela venezolana "Inés Duarte, Secretaria", no fue respetada por dicho actor.

Y además de haber contado que también ha sido agredida por alguna de sus parejas, cosa que cuando era joven no permitió, no lo habría aceptado después de haberse convertido en madre, pero el set de grabación fue diferente.

"Yo estaba trabajando estaba haciendo lo mío, no quise hacer gran problema, pero llegó un momento en que sí hubo una falta de respeto que se tornó en una agresión física, bastante fuerte en medio de una escena, que no estaba planteado pero yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas de empujarme", reveló la actriz de 47 años.

Pero tiempo después, el esposo de la finada actriz Christian Bach reaccionó ante las confesiones de Ivonne Montero para el mismo programa de espectáculos y así contó su versión:

"Yo no tengo ningún problema ni con Ivonne ni con nadie, pero cuando lo escuché… yo soy una persona que pocas veces, utilizo mi vida personal o mi trabajo, en particular con un actor o lo que ocurra pues tras bambalinas, como para explotarlo y que me hagan una nota, yo no soy así y me doy cuenta que hay personas que sí son así"...

Por otro lado, aseguró: "No tengo nada que decir al respecto en ese sentido, si ella no se sintió bien a mi lado, lo siento mucho. En algún momento pudimos haber tenido, no sé, diferencias. Yo nunca tuve un problema con ella, a lo mejor ella tuvo un problema a mi lado y yo ni siquiera me di cuenta, ¿no?".

Lo que recordó fue: "Alguna vez le reclamé que se tardaba un poco en maquillarse, pero punto ¿no? O sea, fue ese momento y ya. No tengo ningún sentimiento malo hacia su persona, al contrario la respeto mucho como compañeros que fuimos, no la he vuelto a ver nunca en mi vida", finalizó el actor de 67 años.

Reacción de Humberto Zurita tras confesión de Ivonne Montero. Foto: Historias Instagram Humberto Zurita

Entre tanto, ante las supuestas insinuaciones de que Humberto Zurita se portó de esa forma tan agresiva porque no consiguió que la actriz le diera el sí, cuando grababan juntos "Secretos del Alma", -de acuerdo a los dicho por Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en "Sale el Sol", el actor a vivido una vida solitaria mediante la cual, ha dicho que ha aprendido a vivir con él mismo, según sus historias de Instagram, asegurando incluso que ha aprendido a ser su mejor compañero.

"La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores... eso es vivir!" o "Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía", escribió recientemente el histrión.

