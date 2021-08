Así reaccionó Geraldine Bazán ante posible anulación de su boda con Gabriel Soto

Hace unas horas, la actriz mexicana, Geraldine Bazán, fue cuestionada sobre las últimas declaraciones de su ex, Gabriel Soto, ante la posible anulación de su boda religiosa para así poder llevar al altar a su actual pareja, Irina Baeva y contraer nupcias.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que Geraldine Bazán fue cuestionada sobre este tema. Sin sorprenderse ante las preguntas, la actriz de 38 años solo se limitó a agradecer a los reporteros de Suelta la Sopa y desear bonita tarde. “Gracias chicos, que tengan buena tarde, hasta luego”.

Fue así que Bazán dejó claro que no le interesa que su ex anule su boda religiosa, pues en estos momentos su vida está enfocada en su nueva relación con el empresario Luis Murillo y principalmente en sus hijas, Elisa y Miranda Soto.

Cabe señalar que el silencio de Geraldine Bazán ocurrió después de que Gabriel Soto dejara abierta la posibilidad de buscar anular su matrimonio con la madre de sus hijas, sin embargo, el galán de Televisa, en una reciente entrevista indicó que todo se malinterpretó, pues sus palabras fueron tergiversadas.

'Todo lo tergiversaron e hicieron todo un relajo, lo único que me preguntaron es si Irina se vería bonita vestida de blanco y yo dije que sí pero yo jamás dije que si por la iglesia o no por la iglesia y ustedes (la prensa) empezaron con todas las especulaciones y bueno, se hizo todo un rollo como siempre”, explicó visiblemente molesto el actor.

El histrión también dejó claro que el tema de la anulación de su boda religiosa no lo ha tocado con Geraldine Bazán, pues aseguró que es un tema complicado de tratar. "No (he hablado con Geraldine) porque sabemos que es algo muy complicado", dijo durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Cabe señalar que el padre, José de Jesús Aguilar, compartió al programa Suelta la Sopa, religioso que casó a Bazán y Soto en el 2016, indicó que sería casi imposible que los famosos anularan el matrimonio. “Cuando el matrimonio se ha dado ya, aunque las dos personas quieran después anularlo, no se puede hacer, porque están casados”, apuntó el sacerdote.

Sin embargo, existe una opción para que esto se lleve a cabo. “Alguien puede decir: es que mi pareja es homosexual o lesbiana y yo no sabía… tendría que mostrar pruebas de esto; o que lo obligaron a casarse. Se presentaría una prueba como un testigo o un escrito, pero no siempre se pueden llegar a tener”, dijo.

“No hay nada que pueda disolver el matrimonio después de que se realizó ¡Nada!”, señaló durante la entrevista el religioso. Gabriel Soto y Geraldine Bazán llegaron al altar en el 2016 y para el 2018 ya estaban legalmente separados, esto tras los rumores de infidelidad por parte del actor con Irina Baeva.

