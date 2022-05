No solo Gala Montes se ha convertido en la enemiga número uno de Bárbara de Regil, pues solo basta recordar que en el 2019 la protagonista de Rosario Tijeras estuvo involucrada en otro escándalo pero en esa ocasión con Aleida Núñez, quien había lanzado un reto en sus redes sociales para desenmascarar a varias famosas.

Recordemos que el reto de Aleida Núñez consistió en que varias famosas se sometieran a una prueba para demostrar si sus glúteos eran operados o no. "A mi me encantaría retar a todas aquellas, actrices, cantantes, conductoras, que en su momento ha ofendido algún comentario de algunas personas, de algunos seguidores, de algún periodista, de alguien, que les ha dicho, oye las tuyas son inyectadas, son operadas, son implantes, entonces yo las reto a que realmente tengamos las agallas o la fuerza para decir, a ver aquí está la prueba de la parte blanda", dijo la también cantante en su momento por lo que Bárbara de Regil explotó.

Posterior al reto de Aleida Núñez con el afan desenmascarar a famosas, la protagonista de Rosario Tijeras sostuvo un encuentro con la prensa en donde expresó que le parecía una ma.. de Aleida querer hacer este tipo de retos para evidenciar a las que artistas que ya todos saben que están o no operadas.

“Yo opino que no m4me Aleida Núñez, que cada quién haga su cuerpo lo que se le dé la gana”, comentó De Regil. Para posteriormente defender a con uñas y dientes a sus compañeras del medio. “Me parece muy mala onda que quiera desenmascarar a otras aunque ya todos sabemos quiénes son operadas y quiénes no”, dijo.

En cuanto a la idea de que Aleida Núñez quería seguir los pasos de Jennifer López, Bárbara de Regil aseguró que estaba bien pensar en alto, pero pues era JLO, por lo que pidió no comparar. "A pues esta bien, esta bien siempre pensar en alto, pero es JLO, no te me compares", finalizó la actriz.

Cabe mencionar que Aleida Núñez no ha sido la única famosa con la que Bárbara de Regil ha tenido diferencias, pues YosStop y Gala Montes, son otras artistas con las que se ha enfrentado. La más reciente es con Gala Montes, con quien se enfrentó, luego de que está la criticara por la forma en que llevó el duelo de su perrita Nala, quien murió envenenada.

“Este domingo voy a ir a un hospital, ya lo subiré y lo subo no porque diga: ‘Miren lo que estoy haciendo’, lo subo porque si yo tengo el poder de usar mis redes para motivar a que alguien más haga algo por alguien, lo voy a seguir haciendo”, dijo Bárbara Regil durante una visita al programa Ventaneando.

A lo que Gala Montes no se quedó callada y a través de sus redes sociales dio su opinión: "Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta people que en 2021 se quedó toda la mi****, pero que esta gente quiere traer eso al 2022, primero, cuando hablen de mí, lávense la boca″, dijo. La polémica terminó ahí ya que Bárbara de Regil ya no le respondió nada.

