Así reaccionó Bárbara Mori tras acusaciones de Sergio Mayer del supuesto abuso de su hijo

Luego de que hace unos días, el diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, asegurara que su hijo Sergio Mayer Mori fue violentado por su ex nuera, Natália Subtil, cuando él tenía 17 años y ella 33, Bárbara Mori reacionó ante los cuestionamientos de la prensa.

Fue durante la alfombra roja de la película “Todo lo invisible”, que la protagonista de Rubí enfrentó la prensa, quien inmediatamente le preguntaron sobre qué pensaba de que Sergio Mayer consideró que su ex nuera abusó de su hijo, pues ella se aprovechó de que era muy joven para embarazarse de él.

Pese a los cuestionamientos, la estrella de telenovelas de Televisa se limitó a responder está pregunta, sin embargo, Bárbara Mori aprovechó las cámaras para invitar a las personas que han sufrido algún tipo de abuso a denunciar, a no quedarse calladas y levantar su voz.

“Levantar la voz y hacer valer nuestra voz es muy necesario, porque si nosotros no hacemos valer nuestra voz, en cualquier cosa que estamos viviendo, cualquier experiencia, una experiencia violenta, alguien que nos faltó al respeto o lo que sea, esas personas continúan con el mismo comportamiento, entonces yo recomiendo que levantemos la voz, que nos unamos”, destacó Mori evitando responder por las declaraciones de Sergio Mayer.

Tratando de darle vuelta a los cuestionamientos de los medios, la actriz confesó que hace unos días se enfermó de Covid-19, y aunque sus síntomas fueron leves, llama a las personas a cuidarse.

“Me fue bien gracias a Dios, no necesité oxígeno, entonces eso de que no existe te puedo decir que a mi me dio. Me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante, tardé dos o tres semanas, me dio esta desorientación, muchísimo, donde sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente estaba en otra parte, tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo misma para esperar a sentirme bien y gracias a Dios estoy muy bien”, señaló Bárbara Mori.