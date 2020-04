Así reaccionaron Eugenio Derbez y Mauricio Ochmann a atrevida foto de Aislinn

Aislinn Derbez ha causado revuelo en redes sociales, luego de haber compartido una publicación en su cuenta oficia de Instagram, con la que invita a los usuarios de la plataforma, a ser testigos de proyecto que estrenará la próxima semana, según se lee en el texto que posteó, en el que hablará que sin caos, no hay comprensión del ser humano en el mundo.

Sin embargo, en su publicación, la hija de Eugenio Derbez, ¡aparece en topless!, a lo que el actor ha reaccionado de manera no muy agradable.

"Por Dios, un poco de pudor", "¿De qué sirvió la educación que te di?", comentó Eugenio, insinuando que si lo que quería era dinero para comprar ropa, él se lo proporcionaba.

Lee también: Vadhir revela la posible causa de la ruptura de Aislinn Derbez y Mauricio

Por su parte, Mauricio Ochmann, el padre de su hija Kailani, fue el primero en opinar con un piropo y así mismo, aprovechó para felicitar a la actriz por su gran iniciativa.

Pues aunque parezca increíble, la cuestión de su separación, les ha servido para darse cuenta de que pueden respetarse como "amigos".

La actriz de La casa de las flores, posteó el siguiente mensaje:

3 cosas...

1. Mi papá siempre stalkea mis fotos y me va a regañar por andar semi encuerada en instagram...



2. Aprovecho su atención para contarles algo MUY importante... estoy a una semana de estrenar un proyecto que para mí es de los más importantes de mi vida (si no es que el más).. @lamagiadelcaos es una multiplataforma liderada por mi nuevo Podcast donde hablaremos con especialistas sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc. dónde precisamente nos aventuraremos a comprender como es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Será que se puede transformar la incertidumbre, el caos y el dolor en esa magia que tanto anhelamos en nuestras vidas?

estreno este 23 de Abril!

suscríbanse en el link de mi bio para no perderse de nada!



3. Amo el arte que hizo @lucia.dami a esta foto (síganla!)

Y a un día de haber sido compartida la publicación, evidentemente cuenta con la aprobación de sus seguidores ante un sinfín de comentarios positivos, con los que además, enaltecen la belleza de Aislinn, así como 784,618 corazones rojos regalados a la actriz.