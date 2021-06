Así quedó la cara de Belinda en el cuerpo de Lupillo Rivera

Luego de que Lupillo Rivera asegurara que jamás se quitaría el tatuaje que se hizo en honor a Belinda, el Toro del Corrido decepcionó al no cumplir su promesa y la borró de su vida, y peor aún que está siendo severamente criticado por haber cubierto el rostro de la prometida de Christian Nodal con una horrenda mancha.

Luego de que hace unos días comenzó a circular que el cantante del regional mexicano se había quitado el tatuaje de Belinda tras enterarse de su compromiso con Christian Nodal, el hermano de Jenni Rivera rompió el silencio y aclaró que el procedimiento para quitarse el diseño lo hizo mucho antes de que la pareja anunciara que llegará al altar.

Fue a través de un video en Instagram y frente a su actual novia fue que el artista de 49 años aceptó que estaba rompiendo el juramento pero confesó cuáles eran los motivos que lo obligaban hacerlo, además de aceptar que se había equivocado. El cantante confesó que tras encontrarse en una nueva relación era importante darle su lugar a su prometida Giselle Soto y borrar de su vida a Belinda.

Lee también: Jacky Bracamontes presume cuerpo de diosa en bañador de dos piezas al filo de la piscina

Mientras que el video aparece con fecha de 12 mayo, día que aún Belinda y Christian Nodal no anunciaban su compromiso, el cantante contó que el nuevo diseño, el que se aprecía ser una mancha negra, fue precisamente elegido por su hijo más pequeño, a quien le dice “El Rey”.

En el video Lupillo Rivera enfatizó que borrarse el tatuaje de Belinda es lo que todo mundo estaba esperando que él hiciera, reiterando que terminó rompiendo el juramento debido a que se encuentra en otra relación que merece todo su respeto. “Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, explicó Lupillo.

Momentos después el cantante admitió que se equivocó en el pasado. “Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, señaló. Sin embargo, no fue todo, ya que el hermano de Jenni Rivera explicó por qué cubrió con una mancha negra el rostro de la intérprete de Sapito. “Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”.

Y aunque el cantante hizo lo que creía correcto, no se escapó de las críticas en las redes sociales debido al diseño que se hizo para tapar el rostro de Belinda.

Lee también: Yanet García juega con la debilidad de fans y posa con body transparente

“Le quedó como el meme”; “Ridículo”; “Si de verdad respetaras a tu "prometida" ya hubieras dejado el tema o lo hubieras hecho sin tanto circo. Pero bueno”; “Lo bueno esa ya rayón y cuánta nueva “; “Para manchas, no mms”; “Brother no me agrada el diseño, es una mancha negra?”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.