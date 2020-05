Así lucía Thalía a inicios de su carrera, sin cirugías

Con motivo al Día del Niño, muchos famosos como Maribel Guardia, Cynthia Rodríguez, Vanessa Huppenkothen, y por supuesto Thalía, entre otras no quisieron dejar pasar desapercibido está fecha muy especial para los pequeños del hogar por lo que recordaron con una imagen como eran en su infancia. Pero fue sin duda, que Thalía llamó más la atención al viralizarse una fotografía de como era físicamente a inicios de su carrera y sin cirugías.

Fans revivieron la imagen de la adolescencia de Thalía, ya para ese entonces ya incursionaba en el medio del espectáculo, y pese a que fue la misma cantante quien compartió una imagen de como era de niña por el Día del Niño, muchos de fans se encargaron de revivir la otra fotografía que rápidamente se volvió viral en donde aparece la actriz con un short y una blusa morada brillante. En la imagen se puede ver a la cantante sonreír mientras se toca el cabello al bailar sobre un escenario.

Debido a que la imagen de viralizó hace un par de semanas fue la misma Thalía quien decidió compartirla en su cuenta de Instagram. La imagen la compartió con un emotivo mensaje.

"Hoy por la mañana me encontré esta imagen que uno de ustedes hizo y me movió las fibras del alma. Entendí que esa niña, de la edad de mi hija Sabrina,11 años, es la que me da la fuerza y la intuición de seguir los pasos de mis sueños. ¡Esa niña, llena de alegría, de vida y de ilusiones fantásticas sigue mostrándome que está bien ser auténtico, que está bien ser diferente y que se vale crear... crear música, coreografías, vestuarios y sorpresas para sacarle la sonrisa al público! Me encanta ver como después de tantos años en esta carrera maravillosa, ella me sigue recordando las cosas que también a mi me alegran, como el color morado y la tela metálica, el jugar con mi cabello, la travesura de una mirada cómplice, la sonrisa sincera. ¡Ella... mi niña bella! La amo, la admiro y la respeto porque siempre fue fuerte y siempre fue valiente. ¡A pesar de tanto, ella sigue sonriente! ¡Te amo #babyT! Gracias por siempre estar", escribió en la publicación.

Para comparar el pasado con el presente, la interprete de Piel Morena hizo colocó en la misma imagen otra fotografía de como está en la actualidad. Pese a que está imagen se volvió viral, Thalía celebró el Día del Niño con una imagen en donde tiene menos años, cuando era una niña, con la canción infantil Estrellita Dónde Estás de fondo.

"Yo quiero abrazar a esa bebé y decirle que la amo tanto! Comerme a besos esos cachetes y prometerle que nunca dejaré de cuidarla y hacer lo posible para hacerla feliz en esta vida tan cambiante. ¡Y lo mejor de todo es que ahora mismo podemos dirigirnos a es@ niñ@ interior y decirle cuánto le amamos!!! #felizdiadelniño", escribió la cantante.