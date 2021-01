Así lucía Norma Lazareno, madre de Paulina Ferrel, de joven

Marina Del Villar mejor conocida artísticamente como Norma Lazareno es una de las actrices mexicanas más reconocidas y que formó parte de la Época de Oro del cine mexicano . A sus 77 años, la actriz de Televisa sigue siendo uno de los rostros más bellos de la televisión.

Y aunque durante su juventud que Norma Lazareno levantó pasiones con su espectacular figura y su rostro angelical, hoy en día la mexicana se sigue conservándose. Y aunque Norma Lazareno no es muy activa en las redes sociales, es a través de Facebook donde comparte con sus seguidores imágenes de cómo lucía de joven, en sus diversos proyectos.

Simplemente María, Libre para amarte, Porque el amor manda, Hasta que el dinero nos separe, Cartas sin destino, Nosotros los pobres, han sido solo unos de los proyectos en los que la primera actriz ha figurado. Fue durante la década de los años 50 , cuando apenas tenía 11 años, que el rostro de Norma Lazareno apareció en la película Maldita Ciudad. Cuatro años más tarde debutó en la televisión en el programa Variedades de mediodía.

En su vida amorosa, se casó en 1975 con el actor , Pablo Ferrel, con quien tuvo su única hija, quien desafortunadamente murió en un terrible accidente automovilístico cuando apenas tenía 19 años y cuando tenía una comprometedora carrera.

Y aunque han pasado más de 20 años del fallecimiento de la joven promesa, Norma Lazareno aaún recuerda ese momento como si fuera ayer, terrible momento que jamás olvidará hasta el día que muera e incluso, la actriz reveló durante una entrevista que cuando su hija murió, también ella lo hizo.

La repentina muerte de Paulina Ferrel fue tan dolorosa para Norma que de no haber sido por el actor Gonzalo Vega, quien la invitó a regresar a la obra' La Señora Presidenta', la actriz hubiera muerto de dolor, según contó durante una entrevista.

“Si no hubiera sido porque Gonzalo Vega me pidió que regresara a la obra de 'La Señora Presidenta' y la siguiera haciendo, me habría muerto de tristeza, de dolor. Nunca, nunca te vas a recuperar de la muerte de un hijo. Es lo peor del mundo. A un padre o a un cónyuge, lo puedes entender. Pero... ¿un hijo? ¡Cómo es que se muere alguien que nació de ti, que no tiene ningún motivo para sufrir, para morirse! Mi hija murió esa noche en un accidente. Y yo también morí un poco con ella",dijo.

Hace unos meses la actriz de Mi pequeña Soledad confesó que cumplió el sueño de Paulina después de que murió, pues la joven e había pedido a su madre donar sus órganos y ella cumplió su petición.

" Cuando la noche que me avisaron todo yo iba por un pasillo de la Cruz Roja, sentí que alguien me tocó así del brazo, y voltié y en mi vista vi que decía en una oficia dentro de la Cruz Roja , que decía Donación de órganos y en ese momento me acordé y le dije a Pablo vamos a entrar a la oficina. En cinco minutos firmamos el papel", dijo la actriz.