Así lucía Indra Zuno en la novela Corazón Salvaje

A más de 27 años de la exitosa novela Corazón Salvaje, protagonizada por los desaparecidos actores Edith González y Eduardo Palomo, el melodrama sigue siendo uno de los más recordados por las magistrales actuaciones no solo de sus personajes principales sino también por algunos otros actores como Indra Zuno, quien le dio vida a Meche.

Indra Zuno es una de las actrices más recordadas en la actualidad, y aunque desde el 2006, la actriz nacida en Guadalajara, México se alejó del mundo de las telenovelas para ser escritora , en el 2019 celebró el 26 aniversario de Corazón Salvaje.

Y lo más reciente que se ha sabido de ella a través de las redes sociales, es que en Instagram compartió una imagen de cómo lucía en el 2019, luego de que un fan de la novela Corazón Salvaje le pidiera que mostrara su rostro en la actualidad.

"Un fan de Corazón Salvaje me pidió que compartiera una foto reciente. Esta es de abril 2019", escribió la ex actriz para acompañar la fotografía. De manera casi inmediate muchos de sus fans se lo agradecieron, además de indicarle que también la recordaban por su actuación en Pobre Niña Rica.

“Yo también soy fan de corazón salvaje!!. Es una lástima que ya varios actores ya no estén, pero uno de los personajes que ha robados el corazón fue el tuyo. La nobleza del personaje, y tu excelente actuación me encantan!! Un fuerte abrazo y bendiciones para tu vida!”, “Yo te recuerdo como Angela de Pobre Niña Rica” , , son algunos de los comentarios en Instagram.

En esta misma publicación, la ahora escritora también aprovechó el cariño de sus fans para responder algunas preguntas de sus fans, cómo por ejemplo si ya no actuaba. “Me encanta tu trabajo en corazon salvajes. Muy linda. En esta pandemia estoy de nuevo aprovechando para ver mi novela preferida. Encuentro un parecido tan grande entre tu y mi nieta. Hasta las expresiones. Ella también tiene ojos grandes. Ya no actuas?”, a lo que la ex actriz respondió:

"Muchas gracias. Hace años que no actúo. Le voy a responder en cuanto a lo del libro por otro medio. Que tengan lindo día", escribió. Indra tiene actualmente tiene 50 años y cuando participó en la exitosa novela Corazón Salvaje tenía apenas 23 años.

INDRA ZUNO CELEBRA EL 26 ANIVERSARIO DE CORAZÓN SALVAJE

El pasado 2019 celebró el 26 aniversario de una de las novelas más exitosas de todos los tiempos, Corazón Salvaje. Fue a través de Facebook que la ex actriz agradeció el cariño de sus fans.

" Hola a todos los fans de Corazón Salvaje,soy Indra Zuno, mejor conocida por todos ustedes como la Mechita. Como ya pasaron 26 años ya necesitamos lentes para ver. Antes que nada, muchísimas gracias a Patricia Fernández por crear esta página conmemorativa. Muchísimas gracias a José Rendón y a doña María Zarattini por hace tantos años haberme regalado el privilegio de participar en este proyecto. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo director Alberto Cortés (director de escena), gracias a él, de verdad que esta telenovela es intemporal. Como me gustaría que todos los que participamos todavía estuviésemos aquí y me da muchísima tristeza que tantos ya se nos hayan ido, pero gracias a páginas como esta los podemos seguir visitando y muchísmas gracias a todos ustedes que después de tantos años siguen enamorados de la telenovela, la siguen viendo y crean páginas como esta y comparten y platican y nos siguen, de verdad que se los agradezco de todo corazón. Y bueno, para mi Corazón Salvaje fue una de las experiencias más lindas en mi vida y siempre tendrá un lugar mucho muy especial en mis recuerdos", recordó la actriz.

