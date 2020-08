Así lucía Gaby Spanic, hace 25 años en la telenovela Como tú ninguna

Gabriela Spanic, es una famosa actriz venezolana que vino a México luego de que los ejecutivos de Televisa vieron su trabajo en la telenovela "Como tú ninguna" de la cadena Venevisión en 1995, misma en la que compartió créditos con su ex esposo, Miguel de León, quien también tuvo el mismo éxito cuando protagonizó la telenovela infantil "Carita de ángel" en el 2000.

El melodrama venezolano fue idea original de Alberto Gómez y Carlos Romero, y fue producida por Silvia Carnero y Altair Castro, así como dirigida por José A. Ferrara. Además de Gabriela Spanic y Miguel de León -ya conocidos en México-, Eduardo Luna, también formó parte de los personajes protagónicos. Las participaciones antagónicas estuvieron a cargo de Bárbara Teyde, Henry Galué, Fabiola Colmenares y Marita Capote.

De 1995 a la fecha, Spanic, ha realizado 12 telenovelas que han catapultado su carrera actoral, no sin antes, haber pensado -en sus años de juventud- en dedicarse a la psicología, cuestión que cambió cuando luego de haber cursado un año la carrera universitaria, se dio cuenta que lo que en realidad le gustaba era la actuación.

Motivo por el cual, tomó clases en el Centro de Investigación del Teatro "Luz Columba" y diversos cursos en el "Centro Profesional de Comunicación", y en el "Free Workshop for the actors". Gracias a dichos estudios, fue incursionado poco a poco en el modelaje y asisitido al Herman's anitic, hasta forjarse una carrera que al día de hoy, la han llevado a la fama internacional.

Gaby, siempre ha lucido hermosa, pues su rostro dulce pero también con una mirada fuerte y una voz que hace temblar a cualquiera, cuando se lo propone, la han hecho obtener los personajes que ha interpretado durante su paso por el mundo de los melodramas.

Y pese a que ya han transcurrido 25 años desde "Como tú ninguna", y la actriz no luce exactamente igual que ahora, lo que sí es un hecho, es que sigue conservando ese cuerpazo que la hace única, por lo que la edad de 46 años, es bien aceptada por su público. Y para muestra basta un botón: en su cuenta oficial de Instagram, la actriz tiene un total de más de 1 millón 700 mil seguidores y admiradores que le regalan likes y le dejan cientos de comentarios positivos.

En su vida personal, la protagonista de "La Usurpadora" no ha tenido suerte en el amor, pues pese a que tiene un hijo de nombre Jesús Gabriel de 12 años, el amor no ha llegado a su vida, pues en algunas ocasiones, la madre de Jesús Gabriel ha dicho que aún no ha llegado a su vida el hombre que valga la pena.

Según contó la misma actriz de "Soy tu Dueña" (2010), su ex esposo quien se cree que es un ingeniero venezolano de nombre Neil, abandonó a ambos cuando el pequeño recién había nacido. Por lo que a la fecha, el niño no conoce a su papá, no obstante, al parecer no le ha hecho falta su cariño, ya que siempre ha estado rodeado de amor.

"Mi hijo sí fue producto del amor, mi hijo fue deseado, pero no sé, a veces hay hombres acomplejados o que le creen más a otra persona que a ti”, reveló hace un tiempo Gaby. A través de las redes sociales, la protagonista de "La Usurpadora" se ha encargado de compartir con sus fans el crecimiento del menor con el paso de los años, desde que tenía días de nacido hasta ahora que es todo un adolescente.

En cuanto a la telenovela que fue un éxito total hace 25 años, ésta es la SINOPSIS:

Gilda Barreto (Gabriela Spanic) era una muchacha humilde y de buen corazón, criada por Asunción (Hilda Blanco) al ser abandonada por Cecilia -su verdadera madre- (Rita de Gois), quien realiza el gran sueño de su vida, al casarse con Raymundo Landaeta (Eduardo Luna), un educado joven de sociedad; sin embargo, su sufrimiento se intensifica día tras día ante la insistente maldad de Leónidas de Landaeta (Bárbara Teyde), la madre de Raymundo.

Esta mujer es muy egoísta y dominante, que tiene otros planes muy diferentes para su hijo, uno de ellos que él se case con Jamilex (Fabiola Colmenares), una mujer de su mismo nivel social. Leónidas hará lo posible para separar a Raymundo y Gilda, utilizando a Jamilex como cómplice.

La malvada Leónidas logra su propósito, provocando el divorcio entre Raymundo y Gilda. Arrasada por la tristeza, Gilda regresa a su antiguo hogar y trabaja duramente para ganarse la vida, y entre tantas circunstancias al final Gilda termina enamorándose de Raúl de la Peña (Miguel de León), con quien empieza una nueva vida.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.