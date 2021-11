Una de las presentadoras de televisión más espectaculares de la actualidad en la pantalla chica mexicana es Cynthia Rodríguez, quien se ha caracterizado por su belleza y por su impecable gusto por la moda, presumiendo sus curvas de infarto y sus sensuales atributos, pero no siempre ha sido así y antes de ser famosa, la actriz y cantante lucía un tanto diferente.

Aunque Cynthia Rodríguez siempre mostró dotes artísticas, fue hasta que ingresó a “La Academia”, el reality show de canto de TV Azteca, cuando se volvió famosa y ha sido de las pocas que ha logrado mantenerse en el medio del espectáculo desde entonces, pero para estar en el gusto de la gente la conductora de TV ha pasado por cirugías y ella misma lo ha admitido.

Desde que en 2005 fuera una de las participantes de “La Academia” a la fecha, la cantante ha cambiado su aspecto físico y hoy recordamos que así lucía la cantante antes de ser famosa y de las cirugías a las que se ha sometido.

Con 21 años, Cynthia Rodríguez llegó al reality show de TV Azteca con la ilusión de ganar y demostrar su talento, y aunque siempre ha sido guapa, no se veía como ahora luce todas las mañanas en “Venga la alegría”, pues la edad ha hecho un gran trabajo, además de ayudarse con algunos “arreglitos”.

En “La Academia”, la cantante no tenía el cuerpazo que tiene ahora y se notaba con los outfits que lucía en cada presentación, pues siempre ha sido muy delgada, por lo que uno de sus mayores retos fue trabajar su masa muscular para estar como quería.

Además, es una realidad que no todo se puede lograr con la alimentación y el ejercicio y Cynthia Rodríguez admitió, sin pena, en una entrevista con Blanca Martínez Fernández, mejor conocida como la “Chicuela”, que sí ha pasado por el quirófano para hacerse un arreglito, pero sólo fue una vez y le encantaron los resultados.

“Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud nunca”, dijo en la entrevista para el canal de YouTube de la “Chicuela”.



En aquella ocasión, la presentadora de televisión señaló que no se sentía cómoda con el tamaño de sus atributos y por ello decidió hacerse una cirugía: “Yo me tenía que poner relleno para colmar los trajes cuando cantaba, para sentirme como más segura, hasta que un día dije ‘basta’, ya me salían hasta llagas del relleno, y me puse la medida que yo quería y con la que me siento feliz”.

Actualmente, de la chica de 21 años que se presentó en “La Academia” queda muy poco en cuando a lo físico, pero ahora Cynthia Rodríguez se ha convertido en todo un mujerón y a sus 37 roba corazones por donde sea. ¡Mira cómo se veía hace 16 años!





