Así lucía Bárbara de Regil de mamá con tan sólo 16 años

La actriz Bárbara de Regil sorprendió a sus miles de fans al publicar en sus redes sociales una fotografía de ella a la edad de 16 años, sosteniendo en sus brazos a su pequeña hija Mar de Regil, junto a su madre Bárbara Alfaro.

Bárbara de Regil, actriz de telenovelas compartió una publicación en Instagram recordando el día en que desde muy joven, se convirtió en madre soltera de Mar de Regil, su hija que actualmente tiene su misma edad.

Y es que la historia de Bárbara de Regil, intérprete de ‘Rosario Tijeras’, no ha sido fácil, ya que se enteró de que estaba embarazada a los 15 años de su novio en aquel entonces, sin que se hiciera responsable de la paternidad de la niña.

En su publicación, en la que aparece con una cara aún de niña y junto a su madre Bárbara Alfaro, se alcanza a ver el rostro de la pequeña Mar Alexa a quien sostiene feliz mientras la está amantando; la actriz dejó un conmovedor mensaje a sus seguidores.

"Valor y coraje, así defino mi adolescencia.... A los 16 me convertí en mamá soltera, no tuve el apoyo de un hombre. Eso sí, mi mamá, como en la foto, siempre ahí... Cuando me quedé “sola” pensaba qué necesitaba a una pareja para poder ser feliz, pero ¡no!", comentó la actriz e influencer.

"Quien quiere estar está y quien no, a chi... a su madre. Lo que necesitaba es a mí, una Bárbara fuerte y agradecida por ser mamá, estar sana y tener a esa bebé que llegó a alegrarme la vida; con el paso del tiempo entendí que ser mamá soltera no significaba que fracasé como mujer, ¡al contrario!", agregó.

Señaló que la vida la ama tanto que le dio oportunidad de madurar, luchar, trabajar, amar, sonreír y ser feliz junto a su hija, que la realidad es que no necesitó de un hombre para salir adelante y mucho menos para ser feliz.

La actriz aclaró que ninguna puerta se le cerró, a pesar de lo difícil que fue al principio, ya que tuvo que trabajar lo doble, y fue con el paso del tiempo en que se dio cuenta de lo capaz y fuerte que era.

La actriz, hoy en día, a sus 33 años, es una de las celebridades más seguidas en redes sociales, ya que su estilo fitness y saludable, es un ejemplo para muchos fans, además de llevarse muy bien con su hija Mar Alexa, quien es una de sus mejores amigas.