Así lucía Alicia Machado cuando se coronó Miss Universo hace 25 años

Una de las venezolanas más bellas del medio del espectáculo actualmente es Alicia Machado, quien en 1996 se coronó Miss Universo cuando apenas tenía 19 años de edad y deslumbró al mundo con su belleza, simpatía y carisma, sellos que la han acompañado a lo largo de su carrera artística.

Procedente de una escuela creadora de reinas de belleza, Alicia Machado llegó al concurso como una de las favoritas, pero ella misma se encargó de no dejar dudas sobre que merecía la corona, y hace 25 años logró convertirse en Miss Universo y así lucía en aquel entonces.

Para la ahora actriz y presentadora de televisión, esa fecha es inolvidable y la recordó en redes sociales compartiendo un video en el que revive cuando se coronó Miss Universo hace 25 años y así lucía Alicia Machado con apenas 19.

La integrante de “La casa de los famosos” subió a su perfil oficial de Instagram un video que recopiló algunas imágenes de cómo fue su participación en el concurso de belleza más cotizado del mundo, en 1996, donde representó a Venezuela.

Alicia Machado recordó con cariño su paso por la pasarela de Miss Universo y, aunque aún era muy joven en ese entonces, no demostró nervios, sino que aprovechó su carisma y simpatía para echarse en la bolsa a los jueces y al público, para ceñirse la corona.

“#TBT. Hace 25 años me convertí en #MissUniverse. ¿Será que ahora me convertiré en la ganadora de #lacasadelosfamosos? ¡Eso solo dependerá de ustedes! Por cierto, les comento que estaré el viernes 19 de noviembre en Miami y el domingo 21 en Houston en unos meet and greet. La información la tienen en los destacados de mi perfil o en www.click-event.com #TeamAlicia”, escribió la modelo venezolana en la publicación.

Alicia Machado no pudo evitar hacer un guiño a sus fans sobre su futuro en “La casa de los famosos, aprovechando que es una de las favoritas para llevarse el triunfo y los 200 mil dólares que otorga el reality show, pues sabe que para ganarlo deberá contar con el apoyo de los televidentes.

En las imágenes que compartió la actriz sale modelando en traje de baño, en traje de gala y en vestido corto, además de contestar las preguntas que le hicieron los jueces en su momento, siempre destacando por la enorme sonrisa que hasta la fecha la acompaña y que la han convertido en una de las consentidas de “La casa de los famosos” para la gente, que la encuentra muy auténtica, y así se manifestaron sus fans en la publicación.

“Guapísima y encantadora”, “Eres y serás siempre mi MISS UNIVERSO favorita”, “¡Ese carisma amiga es único!”, “¡Tú serás la ganadora de ‘La casa de los famosos’, eres la mejor, única, divina!”, “Una de las Miss Universo más hermosas”, “Para mí, la mejor, yo no sé por qué me disfruté tanto ese concurso si apenas tenía 10 años”, “Brillaste toda la noche, volverás a ganar”, fueron algunos de los comentarios recibidos.

