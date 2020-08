Así luce el elenco de la telenovela Soy tu dueña a 10 años del estreno

Hoy 17 de agosto del 2020 se reestrenó la famosa telenovela Soy tu Dueña protagonizada por Lucero y Fernando Colunga Olivares. Lucero Hogaza León nombre verdaderode la actriz dio vida a la dulce y fría a la vez, Valentina Villalba Rangel. MIentras que Fernando Colunga personificó a José Miguel.

A 10 años de la telenovela, sus protagonistas y antagonistas has cambiado radicalmente, desde Lucero hasta Jaqueline Andere, (Leonor) quien fue una de las malvadas villanas al igual que Gabriela Spanic (Ivanna) y Sergio Goyri (Rosendo). Tanto Ivanna como Leonor y Rosendo se empeñaron en que el amor entre Valentina y José Miguel triunfara siguen destacando con sus participaciones en la televisión.

Lee también: Los peores momentos de Lucero en la telenovela Soy tu dueña

Actualmente, Jaqueline Andere, participa en la telenovela La mexicana y el güero donde le da vida al personaje de Matilde. La mexicana y el güero es una telenovela de comedia romántica que comenzó a transmitirse este 17 de agosto por Las Estrellas. Mientras que Lucero, su última aparición fue en el programa de concursos de La Voz Kids México producido por Televisa. Del 2016 al 2018 participó en la telenovela brasileña Carinha de Anjo en donde le dio vida a Teresa Rezende Lários, una mexicana radicada en Brasil.

Tras interpretar el personaje de Valentina Villalba Rangel en Soy tu Dueña, recientemente Lucero confesó que fue lo más espeluznante que tuvo que hacer en la telenovela. Pese a que en la novela, Valentina Villalba Rangel, era una mujer fría, autoritaria, déspota y sin miedo a enfrentar cualquier situación, en la vida real como Lucero enfrentó situaciones desagradables y terroríficas, pues le tiene fobia a ciertos animales con los que tenía que grabar.

“Hay escenas que requieren de ciertas cuestiones que yo digo: ‘¿qué está pasando?’ porque no lo puedo controlar, los animales ponzoñosos, está muy cañón tener que grabar con estos personajes que no son tan mis amigos, no me gustan, les tengo fobia. En la telenovela Soy tu dueña mi personaje se encontraba con un escorpión negro con tenazas, era bastante repugnante y tenía que convivir con él para la escena, me dio mucha ansiedad. Ahí también grabé con tarántulas que me caminaban por el cuerpo, fue espeluznante”, dijo Lucero. confesó ante la cámara.

Gabriela Spanic, quien a lo largo de su trayectoria destacó por su participación en La Usurpadora, junto a Fernando Colunga tuvo su última participación en la telenovela Siempre tuya Acapulco en el 2014, donde le dio vida a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro"20.

Fue en septiembre del 2019 cuando Gabriela Spanic se reconcilió con su hermana gemela Daniela luego de varios años de de estar distanciadas. En este mismo año, interpuso una demanda contra el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, por daño moral. Spanic perdió la demanda.

Sergio Goyri ganó el premio Golden Awards como el Mejor Villano de la telenovela Soy tu Dueña en donde le dio vida a Rosendo. La última participación de Sergio Goyri fue en el 2018 en la serie de Telemundo Falsa identidad 2018 donde le dio vida a Gavino Gaona.

Fernando Colunga tuvo su última participación en la pantalla chica en la telenovela Pasión y poder, la cual se transmitió en 2015-2016, en donde le dio vida a Eladio Gómez Luna Altamirano. Recientemente, la actriz Yuliana Peniche, quien compartió créditos con Colunga y Thalía en la telenovela María la del Barrio confesó que los protagonistas de este melodrama fueron novios.

“En ese momento, Fernando Colunga era novio de Thalía... eran novios y eran muy felices. Se veían muy contentos, muy enamorados. El sobrino de Thalía la acompañaba mucho a grabar y me platicaba que su abuelita (la mamá de la cantante) no quería a Fernando Colunga”, comentó hace unos días peniche.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ