A casi 6 años de la muerte de la actriz Lorena Rojas, su hija Luciana festejó con su tía Mayra Rojas, quien se quedó a cargo de su tutela, un inolvidable ‘Día de Reyes’ en el que partieron la tradicional rosca.

En 2015, se dio la trágica noticia del fallecimiento en la ciudad de Miami de la actriz de telenovelas Lorena Rojas, cuando recién había cumplido 44 años de edad, por un cáncer de hígado de la que había sido diagnosticada, y con la que había luchado desde 2008.

Sin embargo, antes de la muerte de Lorena Rojas, ésta logró concretar los trámites de adopción de su hija Luciana, en el año de 2013, con la que solo alcanzó a vivir con ella poco menos de dos años.

Tras la muerte de la actriz, la cual conmocionó al medio del espectáculo, Lorena Rojas dejó preparada el papeleó para que la custodia de la niña quedará a cargo de su hermana mayor, la también actriz Mayra Rojas.

Así luce ahora Luciana, hija de Lorena Rojas. Instagram

A partir de entonces, Luciana ha vivido bajo la tutela de su tía Mayra con la que pasa grandes momentos, como la que compartió hace poco la actriz en una foto junto a su sobrina, en la que cortaron la rosca de Reyes este 6 de enero.

Cabe mencionar, que luego de la adopción legal de Luciana, se hicieron los trámites para que consiguiera la nacionalidad mexicana, la cual consiguieron luego de 3 años de largo proceso de documentación.

Para la actriz Mayra Rojas, la muerte de Lorena representó un duro golpe, sin embargo, frecuentemente la recuerda a través de Luciana, ya que la responsabilidad por haberse convertido en su tutora es un compromiso muy grande.

“La ausencia de mi hermana es tremenda y es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida, porque la extraño muchísimo, pero sí Luciana me hace recordar todo el tiempo que tengo un compromiso con ella que sé que ella sabe perfectamente que su hija está cuidada por mí y también es una alegría brutal, verla como crece, como se desarrolla es un regalo que a lo mejor no me hubiera tocado vivirlo tan de cerca”, dijo en el programa ‘Sale el Sol’.

Mayra también adoptó a uno de sus dos hijos, con quienes convive la pequeña Luciana, quienes son como sus hermanos. En una entrevista con Mara Patricia Castañeada en su canal de YouTube, habló sobre el padecimiento de su hermana.

"Mi hermana y todos padecimos un cáncer de nueve años, empezó en mama, luego la dieron de alta, brincábamos de gusto y fue un poco complicado porque los doctores en Miami no le dieron el diagnóstico real y tuvieron que esperar, pasamos de una etapa uno a una etapa tres de la noche a la mañana. Porque el cáncer le había invadido ganglios y la doctora no le había quitado los ganglios", explicó.

Después de muchos tratamientos y el resurgimiento del cáncer en otros órganos del cuerpo, así como el cansancio emocional que significó la enfermedad, además de perder su casa en Miami, y posteriormente a la muerte de Lorena Rojas en febrero de 2015, el suicidio de su pareja Jorge Monje, todo un caso, la actriz decidió dejarle a Mayra una gran responsabilidad que fue el cuidado de su hija Luciana.