Así luce Thalía sin una gota de maquillaje ¡Santos cielos!

Y aunque es muy raro ver a Thalía sin maquillaje, ya que sus millones de fans están acostumbrados a verla siempre muy arreglada, luciendo perfecta, hace unos días la actriz de 49 sorprendió al aparecer sin una gota de maquillaje, razón por la que se veía totalmente diferente, sin embargo, sus fans no dudaron el admirar su belleza natural.

Fue el pasado fin de semana cuando Thalía compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se le ve lucir totalmente al natural con su rostro limpio y sin una gota de maquillaje. La esposa de Tommy Mottola compartió la grabación de cuando acudió a hacerse una prueba más del coronavirus por lo que aparece al natural.

¡Prueba número 1,25537483763625362717723555748595!!!!!. ¡Ya perdí la cuenta de cuántas llevo!!! De cara al fin de semana?y @tommymottola atrás cantando la estrofa emblemática cuando el hamster gigante se le mete por .... bueno... escena de la película", acompañó la actriz al video.

Y aunque el tema de conversación en dicha red social no fue meramente el de maquillaje, ya que los usuarios manifestaron que la prueba estaba mal hecha, hubo quienes se percataron de ese detalle y aseguran que hasta sin maquillaje, Thalía se ve hermosa, mientras que otros señalaron que ya se veía mayor.

“Hasta sin maquillaje es hermosa Thalía”, “Ya sela acabo el vijio q tiene la interesada”, “Si al principio no sabía era ella la vi muy señora.pero igual para la edad que tiene sigue bella”, “Así es , y con la cuerpa”, Thalía es la más bella . Mi favorita”, “Yo te soy sincera ahi se ve mayor , no parece ella de perfil, se ve muy natural y me gusto asi , sin tanto maquillaje”, Ese es el lado donde a ella no le gusta que le tomen fotos ni video porque se ve medio rara, pero ya cuando esta de frente se ve hermosa. Y si ya se ve viejona pero bella al final de cuentas”, “Se ve mayor ,,,,igual ella es Linda,a mi ningun angulo me funciona”, son algunos de los comentarios en la publicación.

La protagonista de María la del Barrio es una de las artistas más activas en las redes sociales e incluos aprovecha este espacio para compartir con sus fans algunos tips de alimentación, belleza y ejercicio, tal como lo hizo recientemente en donde la actriz difundió algunos consejos de maquillaje para que sus fans lucieran bellas en está Navidad.

Y aunque el video compartido en Instagram fue breve, la famosa mexicana fue específica y contó los pasos que se deben seguir para pintar los ojos, mejillas y labios.

“¿Quieren saber por qué estoy tan feliz hoy?”, dijo la actriz a sus fans. “¡Besos ya llegó! Finalmente, finalmente“, continuó la cantante “Miren este paquete. Todo está aquí. Todo”, agregó la empresaria mexicana con relación al maquillaje.

“Sombras para los ojos, rubor, lipstick. Lo pueden usar en cualquier momento (se pone un poco de lipstick con ayuda de su dedo). (Los colores) están hermosos, fabulosos. Tenemos un hermoso y fantástico rubor (se pone un poco de rubor con ayuda de una brocha). Y, por supuesto, déjenme mostrarles, las sombras (para los ojos). Estoy tan feliz, orgullosa. Lo que necesitan para esta Navidad”, indicó.