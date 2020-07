Macaulay Culkin, el actor que dio vida a Kevin McCallister en la emblemática cinta Home Alone (Mi probre angelito) (1990), está a poco más de un mes de cumplir 40 años, quien después de los éxitos cinematrográficos de Richie Rich (Ricky Ricón) en su adolescencia, la mayoría de sus seguidores y fanáticos del cine, han podido identificar su rostro de manera inmediata.

Además de estas dos cintas, Culkin fue parte de más de una decena de películas con las que logró un éxito mundial y una fortuna nada despreciable; sin embargo, el actor ha pasado por diversas aventuras pero también infortunios.

Así luce Macaulay Culkin a 30 años de protagonizar 'Mi pobre angelito'. Foto Instagram

Debido a los padres del actor no se casaron, el menor se vio involucrado en problemas de la corte para determinar quien de los dos se quedarían con la custodia; sin embargo, Culkin dijo a una revista estadounidense que Kit -su padre- era un hombre que ausaba de él de forma mental.

Se dice que cuando el chico quería tomar vacaciones después de todo el trabajo exhaustivo, su padre no le daba oportunidad, ya que se la pasaba firmando contratos para otras películas y por si fuera poco, el mismo papá lo mandaba a domir en el sofá para que no se le fuera a subir la fama.

Tiempo después, cuando Macaulay tenía 15 años, en plena adolescencia, el juez decidió otorgarle la custodia a Patricia Brentrup, la madre del menor.

Desde ahí, su vida cambiaría bastante y tomaría decisiones en su vida no tan acertadas; empezando por casarse a los 17 años (1998) con Rachel Miner, cuyo matrimonio sólo duró tres años y en el año 2000 terminaron divorciándose. Posterior al primer descalabro, las películas que realizó fueron contadas y decidió alejarse de la farándula.

En 2002, el actor volvió a buscar el amor de nuevo y lo encontró con la también actriz Mila Kunis y volvió a los foros de cine a hacer la película Party Monster, aunque el éxito de cuando niño, no fue para nada el mismo.

Su carrera como actor y su integridad como persona se vieron aturdidas por problemas de adicción cuando en 2004, fue arrestado en Oklahoma por posesión de marihuana y fue encarcelado de forma temporal.

"La gente asume que estoy loco, que soy un chiflado o que estoy dañado, extraño, agrietado. Y en los últimos dos años no 'me he metido' nada", digo en entrevista para Esquire durante el 2020. Esto lo dijo, después de que su imagen fuera motivo de críticas al lucir tan delgado y demacrado.

De nuevo volvió a los foros de grabación en 2019 sólo porque la cinta Changeland que hizo era dirigida por un muy amigo de él, Seth Green. Y aunque ama la vida de los sets, la promoción de las cintas lo vuelven loco.

The Pizza Undergate, fue la banda que formó gracias a su gusto por la música que duró hasta el año 2016. Pero el famoso actor ¡no para!, ya que última mente se dedicó a lanzar un podcast de nombre Bunny Ears, mismo que hasta la fecha sigue lidereando en la parte creativa para el contenido de las transmisiones.

Incluso, en ocasiones ha llegado a retomar su personaje de Kevin McCallister para algunas campañas publicitarias.

Actualmente, el recordado actor, tiene una relación con Brenda Song, quien se hicera famosa por la serie de Disney The Suit Life of Zack & Cody con quien comparte la idea de tener un bebé; por lo pronto tienen dos gatos y se divierten haciendo locuras juntos.

