Así luce Fernando Colunga con barba y bigote

Desde que empezó su carrera actoral, Fernando Colunga , siempre se ha caracterizado por ser uno de los actores mexicanos que han trascendido a través del tiempo, y su trabajo lo respalda, ya que siempre se gana el respecto de su público con sus magistrales actuaciones en todos los proyectos en los que participa.

Hace unas horas a través de su cuenta de Instagram de fans de Fernando Colunga, es que se compartió una imagen del actor como muy pocas veces lo hemos visto, con barba y bigote. La imagen cautivó a los fans del protagonista de novelas como María la del Barrio, La Usurpadora, Amor Real y Soy tu Dueña.

En la fotografía Fernando Colunga aparace con un atuendo de época, traje parecido a los guerrilleros. "Feliz día colunguero" se puede leer en la postal. La publicación rápidamente se llenó de mensajes para desearle al actor Feliz Año Nuevo.

La imagen aparentmente se trata de una escena de alguna telenovela en la que el galán de telenovelas de Televisa participó en sus años de juventud, ya que por la apariencia de su rostro se nota mucho el cambio, hoy en día lo podemos apreciar más maduro y con un físico mejorado.

Aunque eso nunca ha sido un secreto, Fernando Colunga es amante del ejercicio y la buena alimentación y por ello, hoy en día sigue siendo considerado como uno de los actores con mejor físico y rostro del medio del espectáculo.

Hace unos años el histrión anunció su retiro de Televisa para debutar en la cadena nacional de Telemundo, con el proyecto de Jesús Malverde, un bandido del siglo XIX, quién hasta el momento es venerado en algunos lugares de México como si fuera un santo.

Por lo que el actor no dudó en agradecer a la cadena estadounidense la oportunidad de forma parte de ella. “Estoy muy agradecido con Telemundo por su confianza en mi trayectoria como actor y como profesional. Para mí será un gran reto protagonizar esta nueva serie y ofrecerle al público un nuevo género, nunca antes visto en la televisión de habla hispana”, dijo Colunga.

Fernando Colunga sorprende son barba y bigote. Instagram Fer Fer Colunga

Y aunque el actor ha sido muy hérmetico en su vida privada en el 2020 dio algunos detalles que acapararon reflectores. Respecto a su intimidad, Colunga dijo durante una entrevista a diversos medios de comunicación, la razón por la que no la hace pública.

“Mi vida privada, no es que no la quiera exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados. Mira, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me guste decir, ‘¡aquí estoy!, me tiene que tratar así o asá’ y creo que, gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa, me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida”, explicó en una entrevista para la televisión dominicana.