Así luce Daniela Aedo, la tierna Dulce en Carita de ángel

Carita de ángel, fue sin duda una de las telenovelas infantiles con un gran nivel de audiencia entre los años 2000-2001. Carita de Ángel fue protagonizada por Lisette Morelos y Miguel de León, con la participación de Daniela Aedo, quien le dio vida a la tierna niña, Dulce María.

Tras 20 años de la exitosa telenovela, Daniela Aedo dejó de ser aquella pequeña niña para convertirse en toda una mujer. La actriz participó en grandes producciones infantiles como Atrévete a olvidarme, ¡Vivan los niños! , Contra viento y marea y Mi pecado. Pero fue sin duda, Carita de Ángel la que la catapultó como una de las actrices infantiles favoritas.

Después de Mi pecado en el 2009 , Daniela Aedo, se alejó de la pantalla chica para incursionar en otra faceta de su vida; ser catante. Sin embargo, entre 2017-2018 tuvo algunas apariciones en la serie de televisión Esta historia me suena, en un capítulo de Como dice el Dicho y en Cuatro Vidas.

Ya han pasado dis décadas desde Carita de Ángel y actualmente la actriz, que le dio vida a la tierna Ducle María tiene 25 años y se dedica a la música; es guitarrista, compositora y cantante. Además de mantenerse muy activa en sus redes sociales. En Instagram cuenta con más de medio millón de seguidores . En YouTube tiene más de 100 mil suscriptores y recientemente se unió a Tik Tok en donde comparte su música.

Recientemente, Aedo confesó durante una entrevista el triste momento que vivió durante su infancia, justamente cuando estaba en Carita de Ángel, pues fue expulsada de su colegio debido a que una mamá de una compañera de clases dijo que ella no iba a la escuela. "En 'Carita de ángel' me corrieron del kínder. Una mamá fue a decir 'la niña no viene a la escuela, ¿por qué la dejan estudiar?'", indicó.

Daniela Aedo señaló que fue en ese momento cuando ella tuvo que tomar clases particulares y ya que la telenovela terminó ella regresó al colegio. “Una vez que terminó ‘Carita de ángel’ regresé a la escuela normal y lograba ir unas horas y luego a grabar 'Vivan los niños’”, relató. La actriz y cantanete nació un 12 de febrero pero de 1995 en la Ciudad de México. Aedo.

