Así luce Andrea Lagunes a 22 años de protagonizar a Gotita de Amor

A 22 años de haberse transmitido en la pantalla chica, la novela Gotita de Amor fue un melodrama que robó el corazón de millones de televidentes en México y el extranjero, los cuales, en 1998 pudieron apreciar la tierna participación de Andrea Lagunes quien al día de hoy luce muy diferente, hecho que ha sorprendido a los cibernautas. Este melodrama fue el debut como productor de Nicandro Díaz y sobretodo el de la pareja protagónica adulta que era interpretada por Laura Flores y Alejandro Ibarra.

Andrea Lagunes daba vida en ese tiempo a sus seis años de edad a “Chabelita”, una niña que fue abandonada cuando era pequeña por sus padres en la puerta de un orfanatorio en donde la directora y las compañeritas le hacían la vida imposible. Gotita de Amor soñaba con tener a su familia reunida pues su padre era un merolico callejero mientras que su madre la estaba buscando ya que al nacer se la arrebataron de las manos.

Sin embargo, Lagunes interpretó a otros personajes en diferentes telenovelas como Vivan los niños, programas como La familia P. Luche, Plaza Sésamo y Mujer, casos de la vida real. Sin embargo, la actuación, no era lo único que Andrea anhelaba, sino que además, se preparó académicamente estudiando la carrera de Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y continuó con su profesión complementándola con el canto, la actuación y viajes alrededor del mundo.

Actualmente es una joven de 27 años y no ha dejado de seguir trabajando en la televisión pues a la edad que tiene ha interpretado papeles en diversos programas: Como dice el dicho, Esta historia me suena y La Rosa de Guadalupe. Sus características físicas como el verde de sus ojos la han caracterizado e identificado pues hasta el día de hoy no le han cambiado.

La joven tiene su cuenta personal de Instagram con 41,7 k de seguidores, pues en ella comparte fotografías de los diferentes eventos que realiza así como los viajes que ha realizado por el mundo. En su perfil se puede apreciar que dejó de ser una niña para convertirse en toda una mujer la cual ya tiene el chico que le ha robado su corazón y se trata de Miguel Ángel, el joven apuesto que es su pareja actualmente.