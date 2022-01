Así le pidió perdón Diego Verdaguer a Amanda tras revelar sueño con Galilea Montijo

Diego Verdaguer y Amanda Miguel se convirtieron en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo y su apasionado amor dio mucho de qué hablar, como cuando el cantante reveló que tenía un sueño con la conductora de televisión Galilea Montijo, que sí llego a hacer realidad, aunque sea en la ficción.

En aquella ocasión, Diego Verdaguer mencionó que su sueño siempre había sido casarse con Galilea Montijo y sí lo logró en un video musical donde ella fue la modelo, pero esta declaración no le gustó nada a Amanda Miguel, quien le reclamó en redes.

A Diego Verdaguer no le quedó de otra más que aguantar el reclamo y tratar de contentar a su esposa, de la que siempre estuvo muy enamorado, y así le pidió perdón a Amanda Miguel tras revelar sueño con Galilea Montijo, muy a su manera y con una canción.

Tras darse a conocer la muerte del cantante la madrugada de este viernes se ha recordado muchas anécdotas del intérprete de “La ladrona” y el que ocurrió con Galilea Montijo y Amanda Miguel fue uno de ellos, el cual llamó la atención del público pues todo fue por redes sociales.

Todo ocurrió cuando se grabó el video “Voy a conquistarte”, canción de la autoría de Joan Sebastian y que interpretó de manera muy exitosa Diego Verdaguer, en el que la conductora de “Hoy” fue la modelo y el cantante, el galán.

Diego Verdaguer compartió en aquella ocasión una fotografía en la que posa con Galilea Montijo dentro y fuera de una iglesia, ella vestida de novia y él con traje negro, y dedicó un mensaje donde reveló que uno de sus sueños era casarse con ella.

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con @galileamontijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común. #VoyAConquistarte, canción que escribió́ y produjo @joansebastian”, escribió.

Sin embargo, quizá no esperaba la respuesta de Amanda Miguel, quien, apasionada como es, le contestó así: ““¡¡Solo que VOS estás casado!! Mejor no postules eso... postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad”, “Dobles vidas NO funcionan”.

Diego Verdaguer tuvo que contentar a su esposa y le pidió perdón dedicándole la canción “Di di dime”, y lo acompañó con el mensaje: “Escribí esta canción inspirado en la musa de mi vida @yoamandamiguel”.

