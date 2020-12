Así le demostraba Alejandra Guzmán su amor a Frida Sofía

Hace más un año, Alejandra Guzmán y su hija Fridda Sofía, están distanciadas. Y aunque ambas dieron a conocer los motivos de su separación, sus fans tienen la esperanza de que el día menos esperando Alejanddra Guzmán y Frida se vuelvan a abrazar, tal y como lo hacían antes de su eenfrentamiento y lo presumían en sus redes sociales.

Tiempo antes de que Frida Sofía confesara que su madre le había bajado a su novio, además de revelar detalles como que la cantante aún seguí consumiendo drogas y alcohol, la hija de Silvia Pinal no dudaba en compartir imágenes de la joven en sus redes sociales y no dudaba de admirar su belleza y demostrando que era lo más importante de su vida.

Tal y como lo hizo en su última publicación con Frida Sofía, Alejandra Guzmán compartió un video en el que aparece abrazando a la joven en donde escribió "Siempre serás mi niña", para acompañar la grabación. Desde entonces la rockera se ha abstenido a compartir fotografías de su hija.

La última vez que habló de Frida en sus redes sociales fue cuando salió a decir que su hija necesitaba ayuda luego de que está ofreciera una entrevista a una revista de circulación nacional que su madre se había entrometido en su relación. "Que pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir esos mensajes (...) Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejorar (...) Yo manejo mi dinero, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas", dijo Alejandra en su momento.

A raíz de estás declaraciones la polémica continúo, sin embargo, fue la propia Alejandra Guzmán, quien decidió ponerle fin a este enfrentamiento mediático, y se concentró en su música y proyectos a realizar, tal como su participación en la serie El Juego de las llaves, al lado de grandes actores como ; Maite Perroni, Humberto Busto, Marimar Vega, Sebastián Zurita, Horacio Pancheri, Fabiola Campomanes, Hugo Catalán y Ela Velden.

Recientemente la cantante y actriz llegó a la Ciudad de México luego de grabar la serie, sin embargo, al ser abordada por la prensa, muchos aseguran que la rockera estaba pasada de copas. “Pero esta señora está súper borracha!!! Y esta en todo su derecho ? jajajajjajaa que estos reporteros frieguen a cada segundo no es su culpa”, “Súper borracha la Guzmán, que tristeza de señora”, Súper borracha la Guzmán, que tristeza de señora”, Que lastima que los vicios son tan difíciles de quitar tranquila o entocicada porfavor ahora es mejor que ande así que mundo”, “Venía peda o drogada”, son algunos de los comentarios en Youtube.

Alejandra Guzmán aprovechó las cámaras para señalar que estaba muy contenta con su participación en El Juego de las llaves, ya que era un proyecto maravilloso. "Una serie maravillosa, feliz, orgullosa, hace mucho que no actúo", dijo la cantante notablemente un poco indispuesta.

Tanto Alejandraa Guzmán como Frida Sofía se han visto envueltas este 2020 en una serie de escándalo.

