Así le cantó Jenni Rivera a Chiquis Rivera Paloma negra

En medio del escándalo que se encuentra la familia Rivera luego de que un hijo de La Diva de la Banda solicitara una auditoría para su tía Rosie Rivera, quien es la albacea de los bienes de su madre, y después de que Juan Rivera revela que Jenni Rivera había sacado del testamento a Chiquis Rivera, surgió de nuevo la polémica del por qué la intérprete de Ya lo sé no le dejó herencia a su hija mayor.

A casi nueve años de la muerte de La Diva de la Banda, el tema del por qué la cantante estaba alejada y tan dolida con Chiquis Rivera sigue siendo un misterio, pues, aunque en la serie de Mariposa de Barrio se deja entrever que la joven cantante mantenía una relación extramarital con Esteban Loaiza, esposo de Jenni Rivera, esta noticia nunca se confirmó.

Ante el escándalo que ha generado que Chiquis Rivera no sea dueña de ninguno de los bienes de su madre, también se ha comenzado a revivir el día en que Jenni Rivera le cantó con mucho sentimiento. Fue justamente un día antes de la muerte de la intéprete de La Chacalosa, siendo su última presentación que Jenni Rivera le dedicó la canción de Paloma Negra a su hija desde la Arena Monterrey, el sábado 8 de diciembre del 2012.

Lee también: Chiquis Rivera habla de la herencia que le dejó y Jenni Rivera

Y aunque no era extraño que Jenni Rivera dejara lo mejor de si en el escenario y cantara cada una de sus canciones con sentimiento, fue aquel 8 de diciembre del 2012 cuando la famosa se derrumbó en el escenario y ante más de 15 mil personas al cantar Paloma Negra.

"Necesito que me ayuden, siempre la he cantando con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantarsela a mi hija", dijo la famosa mientras recibía el total apoyo del público.

Mientras que interpreta la canción, Jenni Rivera hace unas pausas en la canción mientras se le ve como las lágrimas recorren sus mejillas. En un punto de la canción la cantante hace énfasis que aunque ama con locura le pide que ya no vuelva mientras remata con "Dios dame fuerza para no irla a buscar", mientras quita sus lágrimas de sus mejillas.

Lee también: Ana Bárbara se agacha y se arriesga con vestido transparente

Otro de los detalles que más ha llamado la atención de este video, es precisamente cuando en el minuto 2:20 se escucha a una persona gritar "hoy la matan", y fue justamente esa noche, después de que Jenni Rivera terminó su presentación en la Arena Monterrey cuando la cantante murió junto con otros colaboradores en un trágico accidente de avión.