Así le cantó Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez tras su largo y romántico viaje

A casi una semana de haber regresado de sus vacaciones por Europa, Asia y África, Carlos Rivera retomó sus presentaciones con una actuación en el palenque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en San Luis Potosí, escenario que lució abarrotado hasta las lámparas y que tuvo en primera fila a Cynthia Rodríguez.

La pareja causó sensación luego de los rumores que los han acompañado durante los últimos meses, entre los que destacan el de una boda secreta en España y el de un supuesto embarazo de la ex conductora del programa “Venga la alegría”, a quien se le vio muy feliz tras su largo y romántico viaje con el cantante.

Pero lo más emocionante vino después, cuando en determinado momento todas las miradas se fueron hacia la coahuilense pues Carlos Rivera le cantó y le dedicó un romántico tema que todo el palenque coreó, demostrando que se encuentran más felices que nunca.

Derraman miel

Todo un suceso fue el regreso a los escenarios de Carlos Rivera luego de estar ausente por un par de meses, tiempo en el que se dedicó a su pareja y a descansar de sus compromisos, visitando ciudades como Roma, Atenas, El Cairo e Israel, desde donde compartió con sus fans algunas postales y videos.

Hace una semana, la pareja regresó a México para retomar sus carreras, y él tenía ya en puerta una presentación en el palenque de la Fenapo en San Luis Potosí, a donde acudió acompañado por Cynthia Rodríguez, quien estuvo sentada en la primera fila y se convirtió en el centro de atención cuando Carlos Rivera le dedicó una canción.

En determinado momento de su show, Carlos Rivera entonó la letra del tema “Otras vidas” y se lo cantó directamente a Cynthia Rodríguez, haciendo que todos los presentes se dieran cuenta del detalle, mientras que la presentadora de televisión cerraba los ojos, sonreía y juntaba las manos disfrutando del momento.

“Podría jurar que es cosa de Dios, cuando te miro sólo puedo agradecer lo que sucedió para poder merecer, que aún no lo puedo creer”, fue la frase en específico que quedó grabada en un video que circula en redes sociales, donde se nota que la pareja derrocha miel.

“¡Cómo le canta y la sonrisa de amor de ella!“, “Esa sonrisa no puede ser fingida, sí andan“, “Ya son esposos, se aman, sólo que no soportan“, “La sonrisa de ella, qué bonita”, “Definitivamente ellos son pareja y se aman, eso se ve, no se puede fingir”, “Creo que es una de las canciones que le compuso a ella”, “Yo no podía dejar de ver lo mucho que lo apoya”, “Dios tiene favoritas”, “La mejor pareja”, “Amor total”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Aunque Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tienen una relación formal desde hace ya varios años, el reciente viaje que hicieron pareció reavivar aún más la flama del amor y lucen más enamorados que nunca, volviendo a reavivar los rumores sobre su supuesta boda y un presunto embarazo.

