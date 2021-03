Así fue que María Félix corrió de una fiesta a una joven Silvia Pinal

María Félix, la diva del cine mexicano, era bien conocida en el medio artístico por su carácter fuerte y su valentía para hacer las cosas. De ella se conocen cientos de historias donde su actitud provocó polémica, sin embargo, pocos saben que un día se atrevió a correr a la mismísima Silvia Pinal de su casa.

La estrella del cine de oro mexicano contó, en una entrevista con le programa de TV Azteca, Ventaneando, los detalles de cómo fue el día que La Doña la despidió del departamento de su hijo Enrique, y el bochornoso momento que vivió tras este encontronazo.

Silvia Pinal, quien tiene entre su trayectoria películas con Pedro Infante, relató que hace ya varios años, cuando apenas comenzaba a hacerse popular, fue invitada a una fiesta organizada por Enrique, hijo de María Félix, en el departamento de este, a la cual acudió para convivir con otros miembros de la comunidad artística.

La exesposa de Enrique Guzmán reconoció que estaba un poco nerviosa pues sabía que probablemente conocería a La Doña, quien era ya una estrella consagrada del cine nacional, por lo que fue a la fiesta con la intención de poder intercambiar algunas palabras con ella.

Cuál sería su sorpresa cuando María Félix no sólo no se prestó a una amena charla con la protagonista de “Viridiana”, de Luis Buñuel, sino que la corrió del departamento de su hijo pues no la conocía y consideró que ya no debía estar ahí.

A pesar de los años que han pasado, Silvia Pinal recuerda como si fuera ayer las palabras que le dijo la protagonista de “Enamorada”, de Emilio Fernández, pues se le quedaron muy grabadas en la cabeza por la impresión que se llevó.

“Un día Enrique hizo una fiesta en su departamento y a mí él me quería mucho, entonces me dijo que iba a ir su mamá que si yo quería ir, fue así que cuando llegue a su casa y vi a su mamá me le planté y yo estaba mirándola como lela, y me acuerdo que luego de un rato me dijo 'bueno niña, ya me estuviste viendo todo este tiempo, ahora vete'”, contó la madre de Alejandra Guzmán.

Aun cuando a cualquiera podría parecerle una grosería la manera en que María Félix trató a la actriz de “El Inocente”, Silvia Pinal aseguró que nunca lo tomó como tal e incluso no se ofendió por la actitud de La Doña, pues sabía que era una mujer de carácter fuerte.

Por el contrario, a la distancia, la conductora de “Mujer, casos de la vida real” recuerda el momento y admite que admiraba tanto a María Félix que estaba feliz por haber tenido la oportunidad de haberla conocido en persona.