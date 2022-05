Así fue la romántica declaración de Adolfo Ángel a Verónica Castro en programa en vivo

A Verónica Castro se le han conocido varios romances con hombres importantes en el medio del espectáculo, pero quizá uno de los más mediáticos que tuvo fue con Adolfo Ángel, el “Temerario mayor”, con quien anduvo en la década de 1990 e incluso él le dedicó una canción.

Al “Temerario mayor” también se le ha relacionado con mujeres muy bellas del mundo artístico, entre ellas, Mariana Seoane y Alessandra Rosaldo, pero quizá ninguna como Verónica Castro, a quien se le declaró en pleno programa en vivo.

El músico visitó en dos ocasiones los programas nocturnos que la “Chaparrita de oro” conducía en la televisión, junto con Los Temerarios, y una de esas presentaciones quedó muy grabada en el público, y seguramente también en Verónica Castro, pues Adolfo Ángel abrió su corazón y le cantó un tema que ella le inspiró, provocando revuelo entre el público, y así fue su romántica declaración al aire.

Un galán cotizado

El romanticismo y la personalidad de Adolfo Ángel siempre han sido sus sellos, con los que ha conquistado a bellas mujeres a lo largo de los años, pero en 1991 quedó impactado ante la presencia de la protagonista de “Los ricos también lloran”, quién también acusó el flechazo, cuando Los Temerarios fueron invitados al programa “La movida”.

La fama del “Temerario mayor” lo ponía como un galán cotizado pese a ser muy joven en aquella década, pero la química instantánea que tuvo con Verónica Castro hizo que iniciarán una amistad, y ella incluso le pidió que le ayudara a componer un disco para asegurar un gran éxito en el mercado.

Un año después, en 1992, Los Temerarios y Adolfo Ángel regresaron a un programa conducido por Verónica Castro, el cual era “Y Vero América ¡va!”, para que el músico recibiera un disco de oro junto con la actriz por el éxito de las ventas del álbum “Tomántica y calculadora”, el cual habían producido juntos, y fue en esa emisión donde se le declaró románticamente.

“La mujer que soñé”

Durante la entrevista en vivo, Adolfo Ángel se refirió a la amistad que tenían y que, dijo, era una situación muy bonita: “Me inspiraste algo muy padre, déjame decirte que yo nunca en la vida he cantado y tú me has inspirado para que cante. Te traigo un regalo y lo hice especialmente para ti. Agradezco muchísimo a Dios por haberte conocido”.

Posteriormente, comenzaron a sonar las notas de la canción “La mujer que soñé”, tema que le compuso especialmente a Verónica Castro y que era una declaración de amor y una confirmación de que su relación iba más allá de una amistad, y la reacción de la “Chaparrita de oro” no tuvo precio.

Mientras el “Temerario mayor” cantaba el tema, tomó la mano de Verónica Castro y la miraba a los ojos y ella no pudo evitar sonrojarse y ponerse muy nerviosa, pero también apretó la mano de Adolfo Ángel e incluso permitió que le diera un beso en la mejilla. Al terminar la interpretación, el público estaba vuelto loco y la conductora de televisión mandó a comerciales mientras trataba de ocultar todo lo que le había provocado.

