Así fue el secuestro de Adal Ramones Video

Fue en el año de 1998 cuando Adal Ramones vivió uno de los peores momentos de su vida; su secuestro. Mientras el conductor estrella de Otro Rollo de Televisa disfrutaba del gran exito que tenía el programa vivió ese momento que marcó su vida para siempre.

A 22 años de la terrible experiencia fue que Adal Ramones se atrevió por primera vez a revelar algunos detalles de este episodio de su vida y fue junto a su íntimo amigo Yordi Rosado que decidió hablar. El conductor de televisión estuvo secuestrado una semana y posteriormente liberado gracias a que el empresario Emilio Azcarraga pagó el rescate.

“Recibe el mensaje Lalo Suarez (productor), mi compadrito, él no me creía porque yo días antes había bromeado que me habían secuestrado... le dicen hasta lo que no y Lalo dice ‘madres esto ya suena real’, le lleva esa grabación a Emilio Azcarraga, lo ve con Pepe Bastón y Bernardo Gómez y ellos tres junto con el equipo antisecuestro lograron sacarme de ahí”, recordó Adal Ramones en el programa de Youtube dde Yordi Rosado.

Lee taambién: Daniel Bisogno revela por qué sigue sin aparecer en Ventaneando

Adal Ramones contó que fue privado de su libertad cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la colonia Navarrete, cuando acaba de salir de las pláticas prematrimoniales, pues estaba a punto de casarse con Gabriela Valencia. El conductor de Televisa contó que cuando lo secuestraron lo encerraron en un clóset y solo le daban de comer, sandwich y refresco de cola, luego cambió a leche y tamales.

El presentador de televisión contó que un momento muy crucial durante su secuestro fue cuando le preguntaron ¿quién quieres que se encargue de tu secuestro? a lo que él decidió que fuera Memo del Bosque, porque siempre andaba de "pique", no como Yordi Rosado, quien hubiera sido capaz de vender todo e incluso dar su vida por Adal Ramones.

“Dije, ojalá que no encarguen a Yordi mi rescate, porque tú hubieras vendido tu casa, la mía, todo hubieras vendido con tal de rescatarme, porque sé del gran cariño tuyo y mío, sin embargo escogí a Memo (del Bosque)" señaló.

Adal Ramones señaló que elegir a Memo del Bosque fue la mejor decisión de su vida haber elegido a Memo del Bosque. "Y cuando salgo del secuestro me dicen que bien que no fue Yordi, me dicen los del equipo antisecuestros, les digo ¿por qué?, porque Yordi hubiera vendido todo, Yordi les hubiera dado hasta de más. Escogiste a la persona, fría, estratégica, cerebral porque el corazón de Yordi que es tu amigo, es más Yordi hubiera dicho ‘cambienme’”, dijo en medio de las lágrimas Adal Ramones.

El empresario indicó que después de una semana fue liberado en San Juanico, Tlalnepantla. “Nunca voy a olvidar ese momento en que llego a Televisa, ya nos estaban esperando y Gaby (Gabriela Valencia, esposa) antes de llegar me dice ‘Emilio pagó todo’, yo creí que me habían liberado sin pagar”, relató.

Lee también: En entalladas mallas, Livia Brito impacto con su belleza

“Cuando veo a Emilio lo abrazo y le dije ‘te voy a pagar hasta el último centavo’, y me dijo ‘cállate, no digas nada, con que sigas trabajando aquí y hagas lo que tienes que hacer como lo haces tú… Yo no sé si había un seguro o no había seguro de antisecuestro para sus empleados, al final de cuentas el acto que hicieron Emilio, Bernardo y Pepe Bastón fue un acto increíble”, señaló.