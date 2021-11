Luego que surgieron varias versiones que aseguraban que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas estaban separados, la actriz de telenovelas puso fin a los rumores compartiendo en sus historias de Instagram el emotivo reencuentro que tuvo con su esposo y su hijo, después que ellos regresaran de un viaje.

Previamente, la protagonista de “La malquerida”, melodrama de Televisa, había contestado unas preguntas de sus seguidores en Instagram en donde aclaró que no estaba separada de Marcus Ornellas y para terminar con las especulaciones compartió el momento en el que se reúne nuevamente con el dueño de sus quincenas y su hijo.

Ariadne Díaz puso fin a los rumores de separación y mostró a todos sus admiradores que así fue el reencuentro con el protagonista de “Si nos dejan” luego que él estuviera fuera de México varias semanas para visitar a su familia en Brasil.

Lee también: Con entallado vestido, Chiquis Rivera presume su talento y le dicen Barney

La actriz mexicana compartió en sus historias de Instagram una serie de breves videos en los que muestra cómo se reúne con sus seres queridos después de no verlos durante cierto tiempo, y admitió que ya los extrañaba y que hasta este momento se dio cuenta cuanto le hacen falta en su vida diaria.

Desde el auto, Ariadne Díaz sorprendió a sus millones de seguidores en la aplicación de la camarita y les preguntó: “¿Qué creen?”, y de repente movió la lente para mostrar a Marcus Ornellas y a su hijo Diego, quienes muy efusivos saludaron a los fans de la histrionisa.

“Miren estas hermosuritas, bebecitos preciosos… no me acordaba que los extrañaba tanto, de verdad, te lo juro, pero hasta que los vi, fíjense… afortunada soy que mientras (estuve) así, disfruté mucho tan solita, pero ahorita que los vi dije ‘no sabía que los extrañaba tanto’”, admitió Ariadne Díaz en sus historias, mientras llenaba de besos a su esposo y a su pequeño.

Recientemente, Ariadne Díaz había negado rotundamente que tuviera algún problema con su marido y pidió no generar “chismes” pues no hay nada de malo en que de repente estén separados para hacer sus cosas cada uno, pues mientras Marcus Ornellas y su hijo estaban en Brasil, ella se dedicó a sus proyectos en México.

Lee también: Así lucía Ariadne Díaz como villana en Al Diablo con los guapos

En la historia, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Ya no estás con Marcus?”, a lo que ella respondió: “Jajaja, se los juro que me salió este filtro, luego por eso se hacen los chismes, claro que estamos juntos, que uno deje de verse unos días de vez en cuando no sólo es normal, sino saludable“.

En esa misma respuesta, Ariadne Díaz había etiquetado a su esposo con un mensaje: “Te amo y extraño, cabezón”, acabando con los rumores de separación y todo porque en las últimas semanas estuvo solita mientras su esposo y su hijo andaban de viaje visitando a la familia en Brasil.

Síguenos en