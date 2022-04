Así fue el nacimiento de Índigo, la primogénita de Evaluna Montaner y Camilo

Tras el nacimiento de la esperada primogénita el pasado 6 de abril, el cantante colombiano Camilo y la artista venezolana Evaluna Montaner confirmaron el sábado el nacimiento de Índigo, a la que su recién estrenado papá califico como una niña "feliz y curiosa".

"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa", escribió el cantante de "Vida de Rico" y "Ropa Cara" en una publicación de Instagram en la que compartieron fotos del parto y de las piernas de la bebé.

El artista colombiano, que también publicó un video tocando una canción a su hija con la guitarra, agradeció a su esposa y dijo que es "la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta".

Así mismo, el exitoso cantante colombiano, no dejó de destacar su amor y admiración por su esposa Evaluna, a quien le dedicó un emotivo mensaje: "Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa".

Agradeció además los "mensajes", "oraciones" y "borbotones de amor y luz" que les han enviado sus fanáticos por la llegada de su primogénita.

En octubre del año pasado, Camilo y Evaluna presentaron la canción "Índigo", que según dijo entonces el colombiano es "una palabra que representa muchísimo" para ellos y con la cual anunciaron el embarazo de la cantante venezolana, hija de Ricardo Montaner.

"No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad", explicó.

Por su parte, el cantante venezolano Ricardo Montaner, padre de Evaluna y abuelo de Índigo, aseguró que su nieta "es hermosa" y que "Dios ha sido bueno otra vez". EFE

Índigo, la niña mejor recibida

Y Mau Montaner, no pudo contenerse a escribir: "Yo soy el tío favorito! Y puntoooo!!!! No paro de pensar en ella y en las ganas que tengo de verla otra vez!! Te amo Índigo!!!!!"; que ya tiene increíblemente al momento, 23.487 'Me gusta' y 124 respuestas de los fanáticos.

Y Ricky, su hermano, también compartió: "Mi gordita hermosa", pues no podía faltar el otro tío con su comentario, así como el también colombiano Sebastián Yatra, que sólo colgó un sexteto de corazones amarillos y un par de manos agradeciendo su llegada. Otros famosos como Rauw Alejandro y Sharon Fonseca, se unieron a la celebración por la llegada de Índigo.

Con información de GENTE / Agencia EFE Bogotá, Colombia / Fotografía Instagram Camilo

