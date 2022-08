Así fue el día que Inés Gómez Mont le destruyó la vida a Erika Buenfil 

A poco más de un año de que se girara la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mon por fraude millonario, los usuarios de las redes sociales no paran de atacar a la ex presentadora de Ventaneando , pues constantemente recuerdan los momentos que protagonizó en la televisión, y uno de ellos fue caso cuando en segundo le destruyó la vida a Erika Buenfil.

Fue en el 2008, y precisamente durante emisión del programa de espectáculos de TV Azteca, liderado por Pati Chapoy, que Inés Gómez Mont confesó que tenía una noticia exclusiva y verídica , pues venía de una muy buena fuente, dejando a sus compañeros con el 'ojo cuadrado'. La reconocida estrella de la televisión mexicana sacó a la luz el secreto mejor guardado de Erika Buenfil ; el nombre del papá de su hijo Nicolás.

Cabe mencionar que ese tiempo la identidad del padre del hijo de Erika Buenfil era todo un misterio, pues en el 2005 la famosa había dado a luz sin dar muchos detalles de quién era el papá, por lo que Inés Gómez Mont se adelantó y reveló que Ernesto Zedillo Jr, era el afortunado. “Erika Buenfil, Nicolás, es hijo de Ernesto Zedillo Jr”, dijo en aquel entonces la presentadora, que hoy en día está prófuga de la justicia.

Por su parte Pati Chapoy confirmó , “entonces es nieto del ex presidente de Mexico Ernesto Zedillo”. Como era de esperarse está noticia generó toda una controversia, por lo que Erika Buenfil fue acorralada por los medios de comunicación, quienes pedían la versión de la protagonista de telenovelas de Televisa.

Y fue durante un encuentro con la prensa que la famosa confirmó que Ernesto Zedillo Jr era el padre de su hijo, pero lamentó que la noticia se diera de esa forma , pues consideró que ella era la única que tenía derecho de hablar. “Estoy muy nerviosa, lo único que he recibido son llamadas de cariño. Hay quien está haciendo leña del árbol caído, lo único que puedo decir es que es verdad y en su momento contaré mi historia y que, a lo mejor fue de una manera muy fría, muy sin darle importancia a lo que merecía, que es mi hijo, la persona que la dio, y pues bueno, ya la dieron, ya se adelantaron. Pero nadie más que yo tenía el derecho de hablar”, dijo en aquel entonces.

Y aunque en su momento se armó todo un escándalo, años más tarde, durante una entrevista con Yordi Rosado, Erika Buenfil retomó este tema, que en su momento le destruyó la vida. "(La relación) duró muy poquito. Fue cortito, fue breve y zas, quedo embarazada", contó la reina de TiKtok, antes de confesar que las pastillas anticonceptivas no funcionaron.

"(Sentí) miedo, terror. (Pensé) '¿cómo le voy a decir?', '¿por qué con él?'. Con quien menos me imaginé, porque fue breve y aparte no estaba planeado y yo me estaba cuidando, falló la pastilla. Se te viene el mundo abajo, te da miedo, no quieres", expresó Buenfil a Yordi Rosado. La estrella de televisión aseguró que nunca pasó por su mente abortar pese a que la reacción de Ernesto Zedillo fue otra, cuando le dijo que lo iba a tener.

"Él no reacciona padre, se asusta un poco, sí me cree pero no pensaba casarse, (dice) '¿qué vamos a hacer?' y yo decido tenerlo y él como que se aleja. Me dijo 'me encantaría verte, a ver si mañana' y ya no lo vuelvo a ver. Hasta que tengo cuatro o cinco meses lo vuelvo a ver, desaparece, cambia teléfonos y todo", dijo la famosa.

Tiempo después, Erika Buenfil manifestó que se reencontró con el político gracias a que una amiga que tenían en común le dio su teléfono y ella se comunicó con él. "Me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación entonces yo me sentí más tranquila", dijo Buenfil.

Pese a que prometió hacerse responsable de su hijo, Ernesto Zedillo Jr jamás se apareció, sin embargo, la actriz aseguró que si en algún momento su hijo decide buscar a su padre ella no se lo va a impedir. "Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido él me lo hizo; no hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me ha regalado que el regalo que Ernesto me hizo. Nunca me molestó, se alejó pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo y entonces yo siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya portado en el momento, él sabrá sus razones".

