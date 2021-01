Así fue como esposo de Ninel Conde estafó a Alejandra Guzmán

Así fue la vez que Larry Ramos estafó a Alejandra Guzmán, mucho antes de que éste conociera a la que más tarde sería su esposa, la cantante Ninel Conde. El empresario colombiano fue presentado a la "reina de corazones" por su hija Frida Sofía, quien al estar viviendo en Miami, Fl., Estados Unidos, conoció al susodicho, quien según se dice, se graduó de Hardvard.

Fue en agosto de 2020 que Ninel Conde presentó al mundo a través de su cuenta oficial de Instagram a su nuevo amor, Larry Ramos, de quien hay evidencia de conocer a Alejandra Guzmán (betada de Televisa recientemente) desde el 2016 -aproximadamente-, tiempo en el que ella lo conoció en persona y hasta ¡hicieron negocios!

Como bien se sabe, hay registros legales de que el empresario de origen colombiano, Larry Ramos, no sólo ha envaucado a Alejandra Guzmán, sino a cinco amigos más de ella, a los que la intérprete presentó a Larry para que también hicieran negocios con él e hicieran crecer su dinero.

Se dice que Alejandra Guzmán le confió nada menos, la de entre 4 y 5 millones de dólares para que el ahora esposo de Ninel Conde "los pusiera a trabajar" invirtiéndolos en sus negocios. En su cuenta oficial de Instgram, Alejandra ha mostrado evidencias de que conoce al señor Larry Ramos desde hace por lo menos cuatro años.

El 17 de mayo de 2016, la intérprete de "Eternamente bella", compartía una de las primeras imágenes al lado de Larry en la que se le ve disfrutando de un paseo en un yate por el mar junto a otro amigo, para la que describió: "Consejos financieros en la mar...", pues aún no sabía lo que le esperaba con Ramos.

En agosto del mismo año, la Guzmán escribió: "Blessed Miami", (Bendito Miami), en otro yate en compañía de otros amigos y claramente se puede ver que Larry Ramos, ya figuraba en la vida financiera de la hija de Silvia Pinal.

Pero la amistad que había entre ambos continuó y en 2017, se pueden ver algunas publicaciones más de Alejandra Guzmán en las que aparece Larry Ramos, el marido de Ninel Conde que está muy ligado a la justicia estadounidense, pues hay quien se ha atrevido a demandarlo por lo que el colombiano presenta cargos legales así como fuertes multas que tiene que cubrir además de pagar con la cárcel.

Pues fue en marzo de 2017 que Alejandra hizo otra publicación más, en la que en compañía de Larry estaba otro chico más, pues juntos harían un nuevo proyecto: "Larry Joseph y Ale VR project!", se lee en la descripción.

Y no conforme con lo anterior, Alejandra compartió otra postal más del momento en el que celebran un triunfo como socios. En la instantánea se puede ver a Alejandra, Larry, Ale VR y otras dos amigas, cenando frente al mar, después de un largo día de negocios.

Sin embargo, pasado el tiempo, en una entrevista para diversos medios de comunicación durante el 2020, fue la propia Alejandra quien habló un poco sobre el tema de las demandas de Larry Ramos, aunque no dijo mucho:

"No puedo hablar legalmente por la gran demanda que tengo, el abogado me da mucha confianza, es muy buen abogado, y espero que todo esto llegue a un final feliz", explicó.

Pero después, la intérprete de "La Reina de Corazones" ya no quiso dar más detalles sobre el asunto legal.

"Mira, no puedo hablar de esto por mi demanda legal, espero que lo entiendan porque yo estoy haciendo las cosas como debe de ser, llevamos tiempo en esto, pero yo creo mucho en una ley divina, y siempre he trabajado, siempre he sacado lo mejor de mí en los escenarios", dijo.

Pues justo el día de la "boda" de Larry Ramos y Ninel Conde (el pasado 28 de octubre), se dio a conocer que el empresario tenía que cubrir una multa de por lo menos 3 mil dólares a la que se hizo acreedor por no asistir a 3 audiencias consecutivas en un juzgado de Estados Unidos.