Así fue como Anette Michel se enteró que Jorge Luis Pila le puso el cuerno

En 1997, Anette Michel debutó como actriz de telenovelas protagonizando “Al norte del corazón” al lado de Jorge Luis Pila, con quien a la postre se casó, pero un año después de su boda, se divorció, cuando se dio cuenta que él le puso el cuerno.

La también presentadora de televisión inició con el pie derecho su carrera y su belleza cautivó a los televidentes y a su coprotagonista en “Al norte del corazón”, con quien sostuvo un tórrido romance antes de llegar al altar, pero tras cinco años juntos y en medio de la polémica se separaron cuando ella se enteró de la infidelidad de su esposo.

Pese a ser una las mujeres más bellas del medio del espectáculo, Anette Michel no se salvó de que le fueran infiel y así fue como se enteró que Jorge Luis Pila le puso el cuerno, algo que terminó con la relación que tenían y la hizo pasar por un momento muy doloroso, pues el actor aprovechó que se encontraba trabajando en Miami para engañarla.

Fue en 2001 cuando Anette Michel y Jorge Luis Pila se casaron, pero apenas un año después se dio a conocer su separación, aunque en ese instante no se revelaron los motivos, sino hasta después, cuando la conductora de TV abrió su corazón en una entrevista para el programa “Historias engarzadas”, con Mónica Garza.

En dicha emisión, Daniel Bisoño, gran amigo de Anette Michel, contó que él fue quien descubrió la infidelidad de Jorge Luis Pila al encontrárselo mientras caminaba por la playa en Acapulco, pues lo vio besando a otra actriz, que era conocida de la ex conductora de MasterChef.

“Yo andaba en Acapulco y salí de estar con unos amigos en un bar, vengo caminando por la costera y choco con una pareja que estaba en la oscuridad y me encuentro a Jorge Luis Pila besando a una actriz, conocida de Anette. Estuve con la incertidumbre si decirle a ella lo que había visto, porque era una de mis mejores amigas, y por otro lado, no sabía que tanto podría beneficiar o perjudicar“, comentó el conductor de “Ventaneando”.

Finalmente, Daniel Bisoño sí se lo dijo a Anette Michel pero la reacción de ella fue dejarle de hablar por un tiempo, aunque posteriormente corroboró la versión de su amigo y tuvo que tomar una decisión, la cual fue poner fin a su matrimonio con Jorge Luis Pila.

“Cuando yo reflexioné dije ‘bueno, el sueño de su vida es este, y él no necesita hacer su sueño con una esposa’… No me enojé, estaba profundamente triste por darme cuenta que era más importante su sueño que yo. Le armé todo, le puse todas sus cosas en cajitas, se las rotulé… Y se lo mandé todo a Miami, por avión”, recordó Anette Michel en “Historias engarzadas”.

Aunque la actriz lo tomó con mucha filosofía, en realidad sí pasó por un periodo de depresión pues estaba muy enamorada de su esposo, pero también se convenció de que había sido un error casarse en ese momento de su vida pues las metas que tenían cada uno eran muy diferentes, por lo que lloró y después siguió con su vida. ¡Mira lo que dijo en el video a partir del minuto 42!

