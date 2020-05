Así fue como Adamari López DESCUBRIÓ que tenía cáncer

Adamari López vivió un proceso muy difícil en su vida antes de tener la hermosa familia la cual ha formado junto a su pareja Toni Acosta. La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López, descubrió en el 2005 que tenía cáncer.

"Un 16 de febrero me sentí yo, que me picaba uno de senos y me empece a rascar, no con las uñas sino con la yema de los dedos, y sentí que tenía una bolita que nunca antes me había tocado en el pecho. Fue duro, no era la noticia que me esperaba, si entendía que yo tenía 33 años , que estaba joven, que no, que esa no era una enfermedad que me iba afectar a mi, en mi casa no hay un historial", señaló la conductora.

Adamari confesó que también fue muy duro explicar a sus padres y familia que tenía cáncer, siendo ella la más chica de las hermanas. " Y mi preocupación en un momento, cómo se lo decímos a papi y mami, como la nena chiquita de la casa, a la que todos de una manera consentían les daba la noticia a su mamá y papá que estaba enferma", indicó.

Pese a que la actriz ya superó hace unos años esta terrible enfermedad señaló durante una emisión para el programa Un Nuevo Día en el 2017 que aún sigue existiendo el miedo.

"Sigue existiendo miedo, no quiero volver a tenercáncer, pienso que no tuve una sentencia de muerte tampoco, después de haberlo sobrepasado, no poque lo sobreviví pero no es una palabra que deje de asustar, pero no es una palabra como que quisiera como volver a escuchar que tengo ", señaló.

Durante este duro proceso que Adamari vivió vino uno muy fuerte en su vida; su separación con su esposo de ese entonces, Luis Fonsi. Adamari y el cantante contrajeron matrimonio en el 2006, un año después de que la actriz fuera diagnosticada con cáncer. Sin embargo, el matrimonió culminó en el 2019 .

Durante una entrevista, Adamari López confesó que su matrimonio se convirtió en un infierno, ya que mientras ella luchaba contra el cáncer, Luis Fonsi le reveló que ya no la quería y no le atraía como mujer. Sin embargo, y pese a la situación, el amor por la vida hizo a Adamaris luchar sola.

"Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo. Si pude vencer el cáncer, podré vencer este obstáculo que tengo por delante” contó entre lágrimas la conductora.

Años más tarde, López confesó a Telemundo. “Él (Luis Fonsi) fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero, así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”.

En su momento, Adamari culpó al cantante no haber querido luchar con ella. La actriz señaló que Fonsi terminó con ella a través de una llamada.

Actualmente Adamari vive feliz al lado de su pareja Toni Acosta y su hija Alaïa Costa.





Pese a que Adamri López es una de las actrices y conductas más queridas del medio artístico, no ha sido la exepción para recibir críticas por su peso, pues cada vez que comparte una imagen en traje de baño es severamente atacada por su físico.