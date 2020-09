Así felicitó Belinda a Christian Nodal tras ganar La Voz Azteca

Tras una difícil competencia entre Belinda, Christian Nodal, Ricardo Montaner y María José en La Voz Azteca, el intérprete de Aquí Abajo resultó ser el ganador absoluto de la competencia junto con su participante Fernando Sujo. Antes de conocer los resultados de la competencia, los cuatro coaches se enfrentaron para disputarse el primer lugar. Las votaciones favorecieron al novio de Belinda quien se coronó como el ganador.

Previo al resultado, los coaches tuvieron que elegir a dos de sus participantes. Por su parte, Ricardo Montaner seleccionó a Alonso Hernández y Alexis Tanguma; Christian Nodal eligió a Fernando Sujo y Natalia Marrokín; mientras que Belinda decidió que sus finalistas fueran Prudence y Juan Ma, mientras que María José apsotó por Glenda Ramírez y Majo Cornejo.

De los ocho participantes solo 4 fueron los finalistas. Ricardo Montaner eligió a Alexis Tanguma, María José a Glenda Ramírez, mientras que Nodal eligió a Fernando Sujo y Belinda seleccionó a Prudence. Afortunadamente, las votaciones favorecieron a Fernando Sujo y Christian Nodal.

Fernando Sujo se llevó medio millón de pesos y un contrato con Universal Music. El segundo lugar lo obtuvo Ricardo Montaner junto a Alexis Tanguma. El tercer lugar lo ganó María José con Glenda Ramírez y el cuarto lugar Belinda con Prudence. Tras darse a conocer quién era el ganador absoluto Belinda no dudó en ir a felicitar a los ganadores, sin embargo, los usuarios notaron que la actriz se había olvidado de felicitar a su novio, pues en el video se ve como ir directamente a felicitar a Fernando y no a Nodal, a quien finalmente terminó dándole un fuerte abrazo y beso muy especial.

Pese a que Belinda no resultó ser la ganadora se llevó la noche, pues la joven cantante y actriz deslumbró a los televidentes con su impresionante look, bastante fantasioso lleno de brillos en tonos claros, pero no solo en el vestido, sino con un maquillaje muy radical, con brillo hasta en las cejas y un poco en el cabello.

Y pese a que la cantante española de 28 años lucía muy bien, las críticas no faltaron en las redes sociales. Pues en Twitter se pueden ver infinidad de los ya conocidos memes dedicados a la intérprete de "Amor a primera vista".

Así fueron las eliminaciones de "La Voz" 2020.

La última participación que tuvieron los cuatro participantes finalistas elegidos por cada coach, Alexis Tanguma (Ricardo Montaner), Glenda Ramírez (María José), Fernando Sujo (Christian Nodal) y Prudence (Belinda), tuvo como resultados los siguientes lugares:

El cuarto lugar fue para Prudence, Glenda Ramírez se hizo acreedora al tercer sitio, mientras que la segunda posición fue para Alexis Tanguma y Fernando Sujo fue el ganador absoluto de "La Voz México" 2020.

Previo a la última ronda de participantes, quedaban ocho participantes en total, dos de cada equipo, por lo que cada coach tuvo que elegir a a su mejor participante para la gran final, pues el él o ella, depositaron toda su confianza, aunque su participación y las opiniones de los coaches no fue determinante, pues el público votó a favor de su finalista favorito, lo que definió la voz ganadora del reality.

Sin embargo, todos los cantantes estuvieron perfectos en su interpretación, siendo apenas detalles los que los separaban de la final.

