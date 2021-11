La actriz Dariana Romo presume a los cuatro vientos a su pequeño hijo Valentino en redes sociales, quien actualmente acaba de cumplir tres años, pero en su perfil en Instagram no suele salir acompañada por alguna pareja, por lo que muchos se preguntan si tiene relación con el padre de su primogénito.

Hace un año, la protagonista de la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”, melodrama producido para Televisa, estuvo envuelta en la polémica luego que surgieran algunas versiones que aseguraban que ella y el padre de su pequeño hijo, el productor Manu García, se habían separado y de fea manera.



De acuerdo con algunas publicaciones, Dariana Romo habría echado a su ex del departamento que compartían y la relación se había deteriorado a tal grado que no se podían ni ver, pero a un año de estos rumores así es la relación de la actriz con el padre de su pequeño hijo.

En 2018, Dariana Romo y Manu García revelaron que se encontraban esperando un bebé. Con 18 años en ese entonces, la hija de Lolita Cortés se mostró muy contenta por convertirse en madre y lo compartió en redes sociales con sus seguidores.

La propia Lolita Cortés admitió que cuando se enteró de la noticia la recibió con mucha alegría pues iba a ser abuela, y así, la joven pareja se fue a vivir junta para iniciar una vida en pareja y poder criar a su bebé, que nació meses después y le pusieron por nombre Valentino.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas y la joven pareja comenzó a tener diferencias por lo que tomaron la decisión de separarse y fue justo en ese momento que se desataron rumores sobre las razones de su quiebre e incluso una revista publicó que todo se debió a que ella comenzó a sentirse insegura y a celar a su pareja, además de que tenía muy mal carácter.

La fuente que citó la publicación afirmaba además que Dariana Romo había corrido de la casa a Manu García y que no lo dejaba ver al bebé, además que se sumaron muchos problemas económicos que terminaron por dañar su relación.

El escándalo fue tal que la pareja salió rápidamente a desmentirlo en una entrevista para Ventaneando, donde aclararon que sí se habían separado pero que para nada tenían una mala relación y siempre se han llevado muy bien y más ahora por su hijo: “Terminamos en muy buenos términos, además por nuestra salud mental y física y todo, no queríamos tener ningún problema de esos. Nadie corrió a nadie”, aseguró Dariana Romo.

Y todo parece indicar que así es pues en las celebraciones de cumpleaños y fechas importantes del pequeño Valentino, Manu García ha estado presente y así consta en las publicaciones que se pueden ver en la cuenta de Instagram de la actriz, dejando claro que tiene una muy buena relación con el padre de su hijo.

Dariana Romo lleva una excelente relación con Manu García aunque ya no están juntos como pareja. Foto Instagram Dariana Romo

