Así es la relación de Adela Noriega y Ernesto Laguardia a 30 años de Quinceañera

A más de 30 años de la exitosa telenovela juvenil Quinceañera, los protagonistas, Ernesto Laguardia, Thalía, Adela Noriega y Rafael Rojas han tomado diferentes rumbos sus carreras. Desde hace años, Thalía se retiró de la pantalla chica para dedicarse a la música y su familia; Adela Noriega desapareció del ojo público desde el 2008 después de protagonizar la telenovela Fuego en la sangre. Por su parte, el último proyecto de Ernesto Laguardia, fue en la serie Silvia Pinal, frente a ti. Mientras que Rafael Rojas se retiró del medio del espectáculo para enfocarse a su familia.

Tras más de tres décadas, el actor y conductor, Ernesto Laguardia, quien en aquellos tiempos era una uno de los galanes más cotizados de Televisa, y que fue precisamente Quinceañera, la telenovela que lo catapultó al estrellato, recordó cómo era la relación con sus compañeros.

Durante una entrevista al programa Hoy, fue que el protagonista de Mi querida Isabel reveló que la telenovela producida por Carla Estrada le dejó grandes recuerdos, muchas amistades y sobre todo fue el proyecto que marcó un antes y un después en su carrera. Laguardia quien actualmente tiene 60 años recuerda que Quinceañera rompió paradigamas ya que tuvo una gran aceptación del público.

"Siempre que se transmite tiene un éxito aún mayor. (Me siento) contento porque fue la primera novela juvenil, rompió paradigmas y hubo una gran aceptación, se paralizaba México tenía más de 50 puntos de rating, una aventura que fue maravillosa, me trajo la fama, el éxito, el escoger papeles, una carrera mucho más amplia para mí”, recordó.

Rspecto a la relación que mantenía con los protagonistas, reveló que solo con algunos colegas como Thalía con quien plática de vez en cuando, mientras que con Adela se la ha encontrado en varias ocasiones pero no le dan seguimiento a su relación, pues cada quien tomó su camino.

"Con Thalía de repente nos escribimos; Nailea (Norvind), la acabo de encontrar en Los Ángeles; Adelita de repente me la encuentro, pero no tiene realmente como un seguimiento. Rafa Rojas he sabido de él, espero que no sea cierto todo lo que se ha sabido. Hicimos muy buena amistad, con mucho respeto, pero después ya cada quien tomo su camino”, admitió.

Ernesto Laguardia y lo difícil que fue perder la exclusividad con Televisa

Luego de haber protagonizado exitosas telenovelas como Quinceañera, Amor real, Mi querida Isabel, Alborada y Corona de Lágrimas y de haber formado durante ocjo años dedel programa matutino Hoy, fue en el 2012 cuando Laguardia perdió la exclusividad de Televisa.

Fue para el 2027 que decidió probar suerte en la competencia, TV Azteca, para ser parte del elenco de la telenovelas Las Malcriadas. Posteriormente se le presentó la oportunidad de cambiarse a Telemuno para ser parte del elenco de Señora Acero. Y fue la serie de Silvia Pinal, frente a ti que lo hizo regresar a las pantallas de Televisa, sin embargo, desde entonces no ha tenido ninguna participación en la empresa.

Actualmente el conductor incursionará en teatro virtual, así lo dio a conocer al programa De Primera Mano.

"Grabamos en dos semanas. No será en streaming, pero será una cosa muy padre. Nos hemos divertido muchísimo Gerardo Quiroz y yo. Llevamos juntos 13 años con este proyecto pero ahora lo estrenaremos de esta manera".

Durante la entrevista al programa de espectáculos fue que el actor también reveló que la pandemia le ha permitido convivir más tiempo con sus tres hijos y su esposa.

"Ya pintamos cuadros, ya jugamos, ya compramos dardos, jugamos basketball, leemos muchísimo, nos reímos y sobre todo platicamos que es importante. Hemos sacado el lado bueno de esta situación que es tremenda, pero hay que cuidarse y a los demás y tratar de sacar el lado bueno", finalizó.

