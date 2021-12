Así es la mujer perfecta para Alfredo Adame no como Diana Golden que 'tenía los pechos caídos'

El actor de telenovelas y presentador de televisión, Alfredo Adame no pierda la esperanza de encontrar a la mujer perfecta tras tener varios fracasos en el amor como con la actriz Diana Golden con quien su relación no terminó del todo bien, pues cada vez que pueden se manda indirectas. En el 2019 ocurrió una de las polémicas cuando el conductor dijo que la colombiana "tenía los pechos caídos".

Fue durante una entrevista con la revista Tv Notas que Diana Golden reveló que sufrió violencia mientras vivió con Alfredo Adame, el conductor no se quedó callado y desmintió tal versión. “Lo que pasa es que quiso aprovechar lo que Susan dijo, para atacarme; al fin y al cabo, yo puedo decir que ella tenía los senos caídos, aunque sí me llamó la atención por guapa”.

Ante los escándalosos que ha vivido con sus parejas, el actor y político aseguró recientemente que quiere dejar todo atrás y darse una nueva oportunidad en el amor por lo que reveló las cualidades y virtudes que debería tener la mujer perfecta ante sus ojos. Fue durante una entrevista como Ventaneando que él está dispuesto a enamorarse siempre y cuando la mujer cumpla con una serie de requisitos.

“El amor en cualquier momento podría llegar, nada más que llegue en una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y no la clase de suripantas que me han llegado en la vida”, expresó Alfredo Adame. Por otro lado, el presentador de televisión aseguró que ahorita está enfocado en mantener un buen físico, pues Televisa, empresa que hace unos meses le quitó el veto, le ofreció tres protagónicos en telenovelas.

“Diario estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo mucho ejercicio, mentalizándome y seguiré siendo el mismo Alfredo Adame de siempre”, indicó el polémico actor. En cuanto a si desea reconciliarse con sus hijos, Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells. fruto de su relación con Mary Paz Banquells, el actor aseguró que no quiere saber absolutamente nada de ellos y mucho menos de su ex, quien indicó que le robó. “Me robó dinero, se compró tres coches para una aplicación, ella sí gana dinero y yo no”, expresó.

"Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios. Por andar de estú… creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida, me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron. Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada”, dijo Alfredo Adame.

