Así es la lujosa mansión de Eugenio Derbez en Beverly Hills; cuánto cuesta

En el 2017 el actor y productor mexicano, Eugenio Derbez adquirió una lujosa mansión en Beverly Hills en donde vive actualmente junto a su familia; su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, la megamansión que cualquiera envidiaría.

Eugenio Derbez no escatimó gastos ya que no sólo compró la mansión en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, pues además es una residencia inteligente; la luz, la temperatura y el acceso a internet está controlado por medio de la voz. La residencia cuesta siete millones de dólares, aproximadamente 140 millones de pesos mexicanos.

Pese a que Eugenio Derbez y su familia han sido muy cuidadosos en no exhibir de lleno la lujosa mansión, algunas publicaciones en redes sociales los han delatado un poco en donde se puede apreciar que la casa tiene un estilo muy moderno e incluso en varios espacios del hogar la naturaleza está presente.

La lujosa mansión esta conformada por cinco espaciosas habitaciones, seis baños, cocina y una recámara proncipal que tiene aproximadamente 13 metros cuadrados; una enorme piscina y cuatro duchas, además de enormes áreas verdes.Cabe mencionar que desde el 2013 la estrella de televisión y su familia radican en Estados Unidos.

Se sabe que el actor se fue a probar suerte en el cine hollywoodense; sin embargo, quedó un tanto decepcionado de su país tras sufrir un robo una casa que tenía al sur de la Ciudad de México, a lo que dicidió quedarse permanente en Estados Unidos. La lujosa mansión de Eugenio Derbez la vendió en 40 millones de pesos.

Cabe mencionar que José Eduardo Derbez, hijo que Eugenio Derbez procreó con Victoria Ruffo, es el único de la familia Derbez que aún radica en México, pues en una pasada entrevista confesó que no es muy fan de vivir en Estados Unidos. "No soy muy fan de allá (Estados Unidos) ... Nada de allá me gusta. A parte, te soy sincero, México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada", expresó el también hijo de Victoria Ruffo.

