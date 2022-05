Así es la enorme y lujosa mansión de Maribel Guardia; es todo un templo

Desde que la actriz Maribel Guardia cobró fama en las redes sociales (hace ya algunos años), ha venido mostrando poco a poco a sus seguidores, la lujosa mansión donde vive en su esposo Marco Chacón y comparte con su familia que es como un templo; situación que ha ido cambiando con el paso del tiempo, pues en un principio no tenía tantos seguidores, tampoco lucía la exquisita figura que hoy en día posee y su casa era otra.

Pero fue en 2021, en plena pandemia y punto de cumplir los 62 años de edad de los que hoy goza, que Maribel Guardia mostró en vídeo la lujosa mansión donde vive, pues no sólo cuenta con varios metros cuadrados de construcción en un inmueble de tres niveles, sino que además, tiene un enorme jardín donde aprovecha para tomarse las fotografías que a diario comparte en redes sociales y como lugar de esparcimiento de algunas de sus mascotas.

Maribel Guardia contó a través de un vídeo que se puede ver en YouTube en el canal de "HABITAT", que cuando compró la casa, querían tumbar un enorme árbol que se encuentra en una jardinera central del enorme jardín, pero ella no quiso y hoy por hoy es uno de los atractivos de su lujosa mansión. También cuenta con varias terrazas para disfrutar del jardín.

Un jardín de ensueño

Son varios metros cuadrados lo que conforman el enorme y bien cuidado jardín en la mansión de Maribel Guardia, cuya compra fue alrededor de hace 20 años y la tiene impecablemente cuidada y muy verde, lleno de vida y de flores; incluso contó que las orquídeas son sus flores favoritas y tiene un tronco que da unas flores originarias de Costa Rica.

El gimnasio donde pule sus curvas

Aunque Maribel Guardia dice que no siempre hace ejercicio, su gym personal, lo tiene tapizado de fotografías enmarcadas en las que luce cuerpazo con sus mejores bikinis, mural al que llama "Altar al Ego", aunque cuenta que muchas de sus portadas se perdieron, pues la idea de enmarcarlas fue de su madre adoptiva Vilma Chacón; también tiene algunos aparatos para ejercitarse.

Dos clósets

Maribel Guardia mostró también su confortable recámara, pero no sólo eso, pues tiene dos clósets o vestidores; uno para la ropa casual o del diario y otro para los ajuares que utiliza para los shows llenos de brillos y glamour, incluso dice que para una artista, un closet no es un lujo sino un necesidad, pues desde que se inventaron las redes sociales y comparte fotos, no se puede dar el lujo de repetir vestuario.

Una sala de negocios

La costarricense también mostró su sala, que es muy confortable y además, ahí ha firmado importantes contratos de trabajo, según contó, así como también ha recibido importantes personalidades y amigos. Las paredes están llenas de cuadros y pinturas hechas por su madre y algunos pintores costarricenses.

Es muy devota de San Miguel Arcángel y por supuesto, tiene esculturas, lámparas y cuadros con su imagen. El comedor es otra de las partes que a menudo aparecen en las fotografías que comparte en redes sociales.

La cocina y otros rincones no fueron mostrados pero basta ver la magnitud del inmueble para darse cuenta que Maribel Guardia vive como una verdadera reina...

