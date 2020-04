Así es como Kimberly Loaiza IGNORABA a Juan de Dios antes de dejarlo

Lo que temía Juan de Dios Pantoja tras enfrentar la polémica que desató la famosa youtuber Lizbeth Rodríguez, acaba de suceder, su novia KImberly Loaiza lo dejó. Fue a través de su canal de Youtube que el intérprete de Mi Plan, reveló que La Lindura Mayor estaba muy triste y cansada de los ataques que ha recibido tras filtrarse sus videos íntimos, por lo que le pidió que se fuera de la casa en la que ambos compartían.

" Creen que no siento nada, creen que no me duele, creen que no me da vergüenza, claro que siento feo, claro que tengo vergüenza, y no solo de verme al espejo, estoy apena con mis abuelos, estoy apenado con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mi familia en si, con todos, con ustedes, con la familia de Kimberly con su mamá con su papá, con sus abuelos, es una vergüenza que siento y una incomodidad que ustedes no se imaginan que siento", indicó el famoso youtuber.

Juan de Dios Pantoja dejó en claro que esos videos lo sacaron a la luz para destruir a su familia luego de que Lizbeth Rodríguez se molestara tras burlarse Kevin de ella, y aseguró que esos videos ya los tenían en su poder desde hace mucho tiempo y que solo estaban esperando el momento justo para sacarlos a la luz y destruir su familia, que es lo que pretenden.

" Que flojera seguir con el mismo cuento, ahora hay algo que me preocupa más, hay algo que me duele más de lo que ustedes creen, y es que Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación. Después del problema yo la notaba muy diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pie a cabeza y no me hablaba, yo intentaba hacerla reír y no podía como antes. Hable mucho con ella, me disculpe mucho con ella pero esta muy lastimada por todo este tiempo. Hace días Kimberly me pidió algo y yo me enoje mucho, discutimos, Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó, yo se que lo hizo, a pesar de que me dijo que era un tiempo, yo se que lo hizo para no hacerme sentir mal, yo la conozco, yo la sentí, yo se que esta cansada de mi, y me duele demasiado", indicó Juan de Dios pantoja.

Entre lágrimas, Juan de Dios Pantoja contó la difícil situación que está viviendo por lo que reiteró que luchara por el amor de Kimberly Loaiza y le pidió públicamente que lo perdonara y que haría por el ella lo que quisiera. El famoso youtuber aceptó que era muy explosivo pero que trabajaría en ello con tal de recuperarla de recuperar su amor.