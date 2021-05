Así es como Andrés García desea morir antes de los 85 años

El pasado 24 de mayo el actor y productor mexicano de origen dominicano, Andres García celebró su cumpleaños número 80, y pese a gozar de una buena salud , la leyenda de la televisión mexicana reveló cómo desea morir antes de cumplir 85 años.



Fue durante una entrevista al programa Sale el Sol , que Andres García confesó que nunca imaginó llegar a los 80 años por el ritmo de vida que tenía, y por las diversas ocasiones en las que ha estado al borde de la muerte, y justamente en estos momentos cuando su estado de salud es muy bueno es que espera no pasar de los 85 años.

Pese a que está muy agradecido con la vida, el galán de telenovela más codiciados de Televisa asegura que no quiere vivir más de los 85 años debido a los achaques que conlleva esa edad, pues expresó que ya no tienes fuerzas para valerse por si mismo, siendo una carga para los de más.

El actor que ha roto barreras en el mundo de las telenovelas y que desde hace unos años se alejó de la pantalla chica, consideró que superando los 85 ya no será autosuficiente, por lo que teme llegar a esa edad. “Yo me sigo valiendo por mi mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, señaló.

Para concluir la entrevista, Andres García indicó que si le dieran a elegir como le gustaría partir de este mundo, él quisiera que fuera de una forma tranquila. “Si pudiera escoger, porque eso lo decide Dios, pero me gustaría que fuera aquí en mi playa, y si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor, o por ahí va la cosa", indicó.

Fue desde el año 2000 cuando Andrés García se alejó del mundo de los melodramas siendo su última aparición en la pantalla chica en la telenovela Mujeres engañadas al lado de Laura León, Anahí y Marisol Mijares. Actualmente el gran actor del cine mexicano vive en el puerto de Acapulco, Guerrero, México; en las instalaciones de lo que antes fue un estudio de grabación construido por él mismo, en el que grabó decenas de películas de un total de 71 en su amplio repertorio.