Así eran Maribel Guardia y Marco Chacón hace veintidós años

Hace veintidós años, y tras haber teminado su historia de amor con el fallecido cantante Joan Sebastian y padre de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia unió su vida en matrimonio a Marco Chacón y así lucían hace más de dos décadas.

Han pasado más de dos décadas desde aquél grlorioso día en la vida de Maribel Guardia, cuando un 14 de julio de 2011, llegó al altar como toda una reina a recibir la bendición de Dios junto a su eposo Marco Chacón, fecha en que ambos lucían como muñequitos de pastel, pues tenían casi ¡23 años menos!

La también actriz de telenovelas, recordó el espectacular momento en su cuenta oficial de Instragram, en el que también ha atesorado un sinfín de momento al lado de su amor. Así recordó Maribel Guardia el día de su boda con Marco Chacón, durante el verano de 2020:

"Este es uno de los días más felices de mi vida!!! Gracias @marco_chaconf por dare mtanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor. Te adoro", fue el mensaje con el que la también cantante grupera recordó a el día más feliz de su vida.

Sin embargo, se sabe que antes de consagrar su amor en el altar, Maribel y Marco tuvieron un noviazgo de 13 años, y luego vivieron en unión libre por ocho años, por lo que este 2021 cumplirán más de 40 años de conocerse.

Y a la par del recuerdo de Maribel, una fanpage (página de fans) de Instagram bajo el perfil de @maribelguardiaretro, también recordó a la feliz pareja cuando apenas eran unos jovencitos, aunque Maribel Guardia, ya se hubiera convertido en mamá de Julián.

"Feliz aniversario, son una pareja extraordinaria que transmiten el amor que hay en ustedes. Que Dios los mantenga unidos por siempre. Gracias @marco_chaconf por amar a Maribel, por cuidarla y sobre todo por respetarla. Bendiciones para ambos... #maribelguardia".

"Guapa Maribel Guardia eres una mujer hermosa que aprecio mucho muy buena persona madre, esposa y todos los títulos que eres feliz aniversario guapa. Soy tu fan de aquí de tu casa que es Mexicali te queremos", fue uno de los comentarios de la publicación de Maribel que literalmente agradeció a Marco por querer y cuidar de Maribel.