Así eran Andrea Legarreta y Erik Rubín hace 21 años, derraman miel en su aniversario

Fue el pasado 1 de abril del 2020 cuando Andrea Legarreta le dio el sí a su entonces novio, Erik Rubín, por lo que hoy (1 de abril del 2021) la pareja está de manteles largos al festejar su aniversario de bodas número 21, tiempo en el que los famosos eran más jóvenes, pues tenía 28 años y el cantante 29.

Actualmente, Andrea Legarreta y Erik de Rubín, son unas de las parejas más estables del medio del espectáculo por lo que los famosos no quisieron dejar pasar desapercibido este momento para dedicarse a través de las redes sociales un amoroso mensaje, acompañado de unas imágenes para gritar a los cuatro vientos que se aman como el primer día.

Fue primero Andrea Legarreta quien compartió tres imágenes el día de su boda hace 21 años cuando eran más jóvenes, en las que aparecen muy románticos, sonrientes y amorosos el día más importante de sus vidas.

La pareja también aprovechó para indicar que no todo ha sido miel sobre hojuelas durante estos 21 años, sin embargo, pues aunque muchos no apostaban que su relación iba a durar, ellos han sabido afrontar todos los obstáculos que se les han presentado.

“Hace apenas 21 años... Amorcito, coincidir contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida... Y el resultado de esta historia de amor, nuestras niñas, ¡el tesoro más hermoso!... Y en este recorrido de vida y amor, hemos vivido TANTO... Aprendido TANTO... Reído, gozado, AMADO... Y por qué no decirlo, CRECIDO y aprendido en medio de momentos difíciles, errores, situaciones complicadas, dolorosas, malas decisiones y seres mal intencionados (cosas de humanos) ... Pero al final del camino, de eso está hecha la vida... De eso se trata... De pruebas... De altibajos... Yo agradezco a Dios que sigamos juntos, que seas mi amor, amigo, cómplice, compañero, socio de vida y padre de mis hijas! Eres mi amor, el amor de vida... Y TODO lo vivido, sólo tú y yo lo sabemos y NADA ni NADIE nos lo quita! Sigamos avanzando, aprendiendo, creciendo juntos y luchando por nuestro amor! (Que es sólo nuestro). Vivo agradecida con Dios porque nos elegimos, por todo lo vivido, porque el amor SIEMPRE GANA! TE AMO ayer, hoy, mañana y siempre!! #Felices21? @erikrubinoficial”, escribió Legarreta.

Y aunque Erik Rubín no escribió nada en la publicación de la conductora de Hoy, el cantante aprovechó su cuenta de Instagram también para dedicarle otro mensaje a la famosa.

“Preciosa. Hoy cumplimos 21 años. quien lo hubiera dicho, somos los rompe quinielas, no nos daban ni un año. ? Eres un ser muy especial, un ser de luz, una gran persona. Te admiro en todas tus facetas, como madre wooow que gran trabajo has hecho con mis niñas, como esposa, amiga, hija, hermana. Le doy gracias a la vida por ponerte en mi camino y aunque los años pasan y hemos tenido momentos complicados, hoy lo que nos une es más fuerte. Te escogería a ti un millón de veces. Te amo. Feliz aniversario @andrealegarreta #aniversario #love #loveyou #amor”, escribió el Ex Timbiriche.

Finalmente, la conductora de televisión replicó: “Te amo para siempre!! Gracias amorcito por todo lo vivido! No me equivoqué al elegirte! Y vamos por mas!! Te amoooo mi Peloncito lindo!! Sólo tú y yo sabemos lo vivido", expresó.

Como era de esperarse, tanto la publicación de Erik Rubín como la de Andrea Legarreta rápidamente se llenaron de comentarios y lograron miles de Likes.