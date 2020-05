Así era de bella Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal

Se dice que solo el que ha vivído la muerte de un ser querido sabe lo doloroso que es, y justamente este dolor invadió a la primera actriz Silvia Pinal en el año de 1982 cuando se enteró que su hija Viridiana Alatriste, fruto de relación con el productor Gustavo Alatriste, había muerto. Cariñosa, brillante e inteligente, así era Viridiana Alatriste.

Pese a que han pasado casi 38 años, el dolor sigue invadiendo el corazón de Silvia Pinal, quien en repetidas ocasiones ha señalado que su hija no es una cosa que olvides, simplemente ha aprendido a vivir con el dolor. "No es una cosa que olvides, siempre está contigo, siempres estás recordando y afortunadamente tengo recuerdos buenos, hubiera sido terrible no tenerlo", señaló durante una entrevista.

Fue las primeras horas de un 25 de octubre pero de 1982 cuando Sylvia Pasquel recibió la triste noticia del fallecimiento de su hermana y fue ella quien tuvo la difícil tarea de decirle a su madre que Viridiana de tan solo 19 años había muerto.

Viridiana tenía una vida por delante y una carrera comprometedora, pues, había iniciado a actuar a los 13 años por lo que a su corta edad ya había tenido varios participaciones, por lo que se había consagrado como una de las actrices favoritas de la televisión mexicana.

De muy joven, Viridiana participó en la serie Cachún Chachún Ra Ra, momento en que conoció a Jaime Garza, con quien tuvo una relación. Posteriormente, la actriz actuó en La Seducción y después vino el trágico accidente que con sus sueños y su vida.

Viridiana murió luego de salirse de la carretera, un golpe en la sien y que el auto le cayera encima le ocasionó la muerte.



Recientemente la actriz Sylvia Pasquel reveló después de tantos años que ella presintió la muerte de su hermana, quien en ese momento tenía muchos proyectos teatrales. Cuando falleció estaba en medio de un proyecto el cual tuvo que seguir sin ella.

“Tuve que identificar el cadáver. Es la bajada esa donde ahora hay varios clubes deportivos y un centro comercial. La lateral de avenida Toluca. Como no había acotamiento, se siguió y voló”, contó Sylvia.