Así era María Victoria de joven, La Sirena Mexicana

María Victoria Cervantes Cervantes mejor conocida como María Victoria, es sin duda, una de las cantantes y actrices más queridas de México. Su larga trayectoria en el cine, teatro y televisión la colocaron en una de las figuras más importante del país. María Victoria también es conocida como Sirena Mexicana, La Comadre Toyita, La Exótica Vestida, La Belleza Sin Tiempo y La Perla del Occidente, debido a que poseía una exuberante belleza y talento.

María Victoria nació un 26 de febrero pero de 1933 en Guadalajara, Jalisco y su primera participación como actriz fue a los seis años y a los nueve como cantante. Su primera presentación fue en la Carpa México de la ciudad de Monterrey. Con los años María Victoria se consolidó como una de las actrices más deseadas y queridas, su belleza y talento la llevaron a participar en diversos proyectos.

Algunas de sus participaciones en el cine fueron en las siguientes películas: Le agarró la mano el chango (1981), Las noches del Blanquita (1981), Sor Metiche (1980), Pensión de artistas (1956), Viva la juventud! (1956), Solamente una vez (1954), Al son del charlestón (1954).

María Victoria tuvo tres hijos, (Ma. Esther, Rubén y Alejandro). Su primer matrimonio fue con Manuel Gómez con quien procrea a su hija María Esther. Años más tarde se casó con el locutor Rubén Zepeda Novelo. Durante su juventud, la actriz fue considerada como un símbolo sexual, sus marcadas curvas atraían a cientos de hombres, razón por la que tuvo varios apodos.

A sus 87 años, la actriz de cine, teatro y televisión sigue vigente en el gusto de su público. Recientemente durante una entrevista al programa Venga La Alegría de Tv Azteca la primera actriz confesó que estos últimos días no se la ha pasado nada bien debido a la contingencia sanitaria, ya que esta muy triste.

"Ha sido horrible, ya nada más se la pasa uno en misas y rosarios para que nos oiga Dios, que ya pare tanta maldad; desde que tengo uso de razón nunca había visto una temporada así tan fea, me da miedo. Sí me ha dado depresión estar encerrada, no poder ir a comer con la familia el domingo, no poder verlos y que no pueden venir a verme nadie", señaló.