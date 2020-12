Así era Livia Brito antes de las cirugías y sin maquillaje

La actriz, Livia Brito, no siempre fue así de hermosa como la vemos hoy en día, pues siempre se deja ver en sus mejores trajes y siempre elegante como se muestra a través de sus redes sociales después de algunas cirugías, con lo que tiene impresionados a sus más de cinco millones de seguidores pero antes era otra sin maquillaje.

Livia Brito, antes de ser famosa, sin cirugías y sin maquillaje, no era como la vemos ahorita, pues circula en las redes una fotografía que muestra lo diferente que era, puesto que muchos aseguran que la cubana de 34 años de edad se sometió a varias cirugías para mejorar su físico.

Aunque no se sabe si es cierto o mentira, en la fotografía se ve que Livia Brito era muy chica aún, la cubana en aquellos tiempos usaba brackets, al igual que se le puede ver que tenía su cabello rizado, y algunas imperfecciones en el rostro.

Leer también: Recostada, Livia Brito presume sus torneadas piernas

A pesar de que su físico A Livia Brito no le ayudaba de mucho, hoy en día, la actriz, es considerada una de las mujeres mas hermosas del medio del espectáculo, con más de cinco millones de seguidores, con los que comparte todo lo que le sucede en su vida cotidiana.

Livia Brito antes y después de ser famosa. Foto Twitter

Sin embargo, con esa cara angelical, Livia Brito, estuvo en el ojo del huracán por haber protagonizado un escándalo que le dió la vuelta a la farándula por haber agredido a un fotógrafo, quien intentaba tomarle una serie de fotos pero con lo cuál la actríz se le fué encima a los golpes.

Después del desagradable suceso con el fotógrafo, Livia Brito fue considerada para un nuevo proyecto encabezado por Juan Osorio, por lo que se tuvo que venir abajo por lo que la respuesta del público no fue a esperada y esto fue lo que el productor dijo al respecto.

''El público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país y no me gusta que le falten al respeto a mi país'', explicó al programa Sale el Sol. Dijo el productor Juan Osorio.

Livia Brito no se hizo espera y esto fue lo que dijo respecto al comentario de Juan Osorio:

''Desde que terminé Médicos, no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante'', escribió en una publicación del canal Univisión. Finalizó Livia Brito.

En su último posy Livia Brito dejó claro que no bajará la guardia el siguiente año y ya quiere que el 2020 terminé, con un baile despidió todo lo que ha vivido.