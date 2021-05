Así enfrentó Jaime Garza la muerte de Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal

Fue un 25 de octubre pero de 1982 cuando un trágico accidente automovilístico le arrebató la vida a Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal y en ese entonces novia del actor, Jaime Garza, quien reveló durante una entrevista cómo enfrentó la muerte de la joven de 19 años.

Y aunque el histrión de 67 años ya descansa al lado de su amada Viridiana Alatriste en varias ocasiones Jaime Garza contó cómo fue que enfrentó la muerte de la hija de Silvia Pinal, pues se decía que la noche en que la joven sufrió el trágico accidente se había peleado con el actor de Televisa.

Fue durante una entrevista al programa Venga la Alegría que el actor abrió su corazón y reveló cómo fueron los últimos momentos de Viridiana Alatriste junto a él, confirmando que efectivamente tuvieron una discusión porque la joven le pidió algo muy extraño mientras estaban en una reunión con amigos por lo que él se negó ha hacerlo.

"La conocí por el medio, esa noche hicímos una reunión en un departamentito porque acababa una pausa de temporada de Viridiana, una obra que estaba haciendo ella, entonces había gente,invitados de ella de la obra, y entonces me dice correlos, quiero que se vayan, quiero estar sola, oye pero Viri como yo les voy a decir si tu los invitaste, si son parte de tu compañía, de tus amistades, tu los invitaste como yo los voy a correr, si quieres tu diles", contó Jaime Garza durante la entrevista.

Y aunque Jaime Garza aseguró que prefirió retirarse de la reunión para evitar conflictos con su novia, pues no entendía porque ella había organizado la reunión y después quería correr a sus invitados, fue la mañana siguiente cuando le avisaron que la hija de Silvia Pinal había muerto, asegurando que para él fue terrible escuchar esa noticia.

" En la mañana me llegan a tocar, estaba yo dormido, se acaba de matar Viridiana. Fue terrible, no encuentras la explicación y la justificación, dijeras tu iba mal, iba tomada, no, no , nada. Fue demasiado pronto que había empezado la reunión que me dijo que se vayan", señaló en aquel momento el actor.

Y aunque Jaime Garza expresó que no sintió nunca culpa por la discusión que sostuvo con Viridiana Alatriste antes de su muerte, siempre le quedó la duda del porque ella quiso correr a sus invitados. " Culpa no porque no hay de donde, me quedó una sensación de por qué ella quiso deshacer la reunión esa, osea qué fue lo que sintió o quién la empujó a decidir de repente o querer eso en ese momento, no entiendo la razón, porque no fue ni pleito ni nada", indicó Garza.

Respecto a que si la familia de Viridiana Alatriste sabían que ella tenía una relación con él, Jaime Garza señaló que él desconocía tal situación, pues a veces ella se quedaba con él y en otras ocasiones no. " No se hasta que punto si sabían o no la Pinal o a medio escondidas, no sé, a veces se quedaba conmigo a veces no, a veces me entaraba que mentía en su casa", indicó.

Hoy (14 de mayo del 2021) el actor Jaime Garza murió a sus 67 años. Fue su ex pareja sentimental Rosita Pelayo, quien durante una entrevista para el programa Sale el Sol dio a conocer la lamentable noticia.