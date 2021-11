Así descubrió Adamari López que Luis Fonsi le había sido infiel

Hace década y media, Adamari López y Luis Fonsi acaparaban todas las portadas y presumían su gran amor frente a todos, pero las cosas de repente cambiaron a raíz de que la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama, un golpe muy fuerte al que se le sumó otro, pues fue en ese lapso que descubrió que su esposo le fue infiel.

La conductora del matutino “Hoy día”, de Telemundo, no se quedó nada en una entrevista que dio hace algunos años para el programa “Al rojo vivo”, donde habló sin pelos en la lengua sobre su relación con el cantante y recordó el duro momento cuando se dio cuenta que Luis Fonsi le había “puesto el cuerno”.

En 2010, Adamari López se divorció del intérprete de “Despacito” y cada uno siguió su respectivo camino pero la ruptura fue muy fuerte para la actriz que incluso necesitó terapia, pues además de luchar contra su enfermedad, tuvo que soportar que el cantante le fuera infiel y así fue como lo descubrió.

Ya con la herida totalmente cerrada, la actriz puertorriqueña ha hablado en diversas ocasiones sobre cómo se fue deteriorando su relación con el solista, aunque siempre ha dejado claro que no fue por falta de amor de su parte, sino que más bien fue él quien dejó de quererla y con sus declaraciones también confirmó que no se portó muy atento con ella.

Adamari López recordó que cuando ella estaba enfocada en recuperarse de la enfermedad tuvo que lidiar también con el enfriamiento de su matrimonio y con el hecho de que ya no resultaba atractiva para su entonces esposo, quien se lo dijo en la cara.

“Él me dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí lo fue, no estaba preparada para eso”, comentó Adamari López en la entrevista.

Pero eso no fue todo, pues la protagonista de “Amigas y rivales” también tuvo que soportar una infidelidad de Luis Fonsi y contó la manera en que descubrió que su entonces esposo le había “puesto el cuerno” con otra.

“Encontré pelos en el cepillo que no eran de él y tampoco míos”, reveló la puertorriqueña unos años después de divorciarse en su libro “Viviendo”, donde relata su versión de la historia sobre su relación con Luis Fonsi, y lo confirmó en "Al rojo vivo", donde además señaló que el cantante ya le había fallado antes de casarse.

Por otra parte, Adamari López lamentó que Luis Fonsi no hubiera luchado por su matrimonio, además de confirmar que fue él quien le pidió el divorcio y lo hizo por teléfono. Sin embargo, la experiencia le sirvió para crecer y fortalecerse y ahora, con 50 años y soltera nuevamente, es una mujer muy segura de sí misma. Mira el video a partir del minuto 7.

