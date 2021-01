Así de grande y guapo está el hijo de Erika Buenfil

Con casi 16 años cumplidos, tiene el hijo de Erika Buenfil, Nicolás de Jesús Buenfil López y por medio de su cuenta de instagram, la famosa actriz, compartió una imagen donde djo estar, orgullosa, ya no es el niño de antes y luce como todo un jovencito, así que Buenfil no pierde la oportunidad de demostrarle a sus seguidores cuanto ha crecido su hombrecito.

En la imagen se puede ver a Nicolás desde la barbería, que se puede ver claro por la bata que trae el muchacho, sentado medio sonriente, con su cabello rubio de la parte de arriba y negro de abajo, aunque él no es parte del medio artístico, Erika Buenfil ha recibido ayuda de su hijo ahora que es todo un éxito en Tik Tok.

La imagen la acompañó con la leyenda “My love” (Mi amor), misma que alcanzó las más de 48 mil reacciones y a los pocos minutos también se mostraron los miles de mensajes de los seguidores de Erika Buenfil.

Nicolás Buenfil. Instagram Erika Buenfil

“Guapísimo”, “Hermoso, igualito a su mami”, “Es tu clon. Versión masculina”, “Hermoso lo amo”, “Demasiado guapo”, “De tal palo, tal astilla”, “Wow, que guapo no cabe duda que salió a su madre igual de hermosa”, “Felicidades Erika, muy guapo y todo un galán tu baby me gustaría verlo ya en alguna novela”, “as hecho un gran trabajo con tu hijo Erika, se ve un buen chico, su mirada lo transmite. Dios los bendiga”, fueron algunos de muchos mensajes en la publicación de la reina del Tik Tok.

Recordemos que hace meses, Nicolás, estuvo en boca de todos, tras fuertes declaraciones que Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel y su compañera Martha Figueroa, sacaron a relucir en el programa que ambos conducen, llamado “Con permiso”.

Pepillo Origel, dijo por su parte que ya estaba arto de los Tik Tok de Erika Buenfil, por lo que se preguntó quien le ayudaba a la rubia a grabar tanta tontería a lo que Martha Figueroa le responde que de seguro su hijo Nicolás, a quien se refirió como el pequeño Zedillo.

Erika Buenfil orgullosa de su hijo Nicolás. Instagram Erika Buenfil

Los comentarios de los conductores desató la ira de Erika Buenfil, quien en un video particular, que publicó en su cuenta oficial de Instagram, dejó en claro que a ella le podían decir lo que quisiera, pero que con su hijo no se metieran, ya que el no formaba parte del medio.

Días después de de las fuertes declaraciones de Erika Buenfil, Pepillo Origel, se disculpa con ella en el programa Hoy y le hecha toda la culpa a Martha Figueroa de lo sucedido, que también en el mismo programa le pide disculpas al hijo de la actriz por haberse referido a él de esa manera.

Las disculpas de Martita fueron muy bien vistas por las conductoras de Hoy, quienes le aplaudieron el buen gesto de ella hacia Nicolás, que era el menos indicado en salir a relucir entre la plática referente a su madre ya que es no es una figura pública.