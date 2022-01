Así de empoderada reaccionó Elizabeth Gutiérrez ante declaraciones de William Levy

Tras el repentino anuncio del actor cubano William Levy sobre su separación de su esposa, la también actriz Elizabeth Gutiérrez, fue la propia celebridad mexicoestadounidense, quien reaccionó muy a su manera, luciendo como una mujer más empoderada.

Y es que la noticia de su separación tomó a todo el mundo por sorpresa; tanto, que fue el propio actor quien, al poco tiempo de haber dado a conocer su decisión a través de sus historias de Instagram, eliminó la publicación, haciendo saber a los pocos minutos que estaba listo para comenzar otro capítulo en su vida.

No obstante, la también empresaria Elizabeth Gutiérrez, parece haberse tomado la vida con cierta sabiduría y fortaleza y lejos de aparecer llorando en redes sociales, mostró su empoderamiento femenino y apareció modelando en los pasillos de las instalaciones de E! Latin América, tras una entrevista con Erika De La Vega en su programa "Ojos de Mujer".

Pues, quien hubiera sido pareja del protagonista de telenovelas por casi veinte años, deslumbró con su belleza modelando en cámara lenta con un abrigador pero sexy atuendo que aterrizó en una blusa negra pegadita de cuello alto y manga larga traslúcida, botas largas del mismo tono y una falda de cuero color violeta, pegadita y la rodilla, enmarcando su silueta con un cinto color negro de vistosa hebilla.

Y sin decir ni una sola palabra, Elizabeth Gutiérrez puso fin a las especulaciones sobre lo que pueda pasar de hoy en adelante entre ella y William Levy, pues como lo hizo saber el propio cubano, su relación sentimental de casi dos décadas "se terminó" pero seguirán siendo la misma linda familia que siempre han formado ellos y sus dos hijos Christhoper Alexander y Kailey Alexandra Levy Gutiérrez.

Sólo bastó que la celebridad latinoamericana colocara una manita con dos dedos saludando y el clip en cámara lenta en el que aparece modelando, para que sus más de 2.9 millones de seguidores, reaccionaran a su propia forma de aparecer luego del sorprendente anuncio.

Por su parte, la actriz costarricense Karla Gómez le envió un "Guapísima!!!!", mientras que una de las conductoras de "Ojos de Mujer" que se hace llamar ChikyBomBomReal en Instagram, la describió como: "LA MASSSSSSS ORGÁNICA PASADA POR UN COLADOR Y SIN DESPERDICIOS", destacando su empoderamiento como mujer.

Así mismo los fanáticos de Elizabeth Gutiérrez la han apoyado con comentarios que levantan el ánimo ¡a cualquiera!: "Lista para encontrar un buen hombre, que te ame, te sea fiel, te respete y esté contigo toda la vida!".

O "Espero que tengas la suficiente certeza de rehacer tu vida junto a tus hijos, de darte el valor que te mereces, un hombre que te expone públicamente de la manera que lo hace William no te merece. Valórate! Eres demasiado bella, inteligente, talentosa para aguantar tanto".

También: "Desconozco la historia de esta pareja, pero por qué para ensalzar a alguien hay que culpar a la otra persona? Si las parejas no funcionan, humildemente creo que la culpa nunca la tiene uno de ellos al 100%. Entiendo".

Al momento, el clip de la madre de los hijos del histrión y productor cubano, ha logrado alrededor de 958 mil reproducciones desde el sábado pasado, así como 3,111 comentarios y 130,723 corazones rojos.

